Задержанный противник Лукашенко предложил изменить конституцию

https://static.news.ru/photo/b3647ef8-b24f-11ea-ad01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Бабарико/facebook.com

Выдвинувшийся в президенты экс-банкир Виктор Бабарико предложил изменить конституцию, ограничив максимальное количество президентских сроков для одного человека. Основной соперник Александра Лукашенко на грядущих выборах записал видеообращение из СИЗО, куда попал 18 июня.

Бабарико привал сторонников собрать инициативную группы по организации референдума, чтобы вынести на общереспубликанское голосование вопрос об изменении конституции. Кандидат предложил взять за основу отменённый Лукашенко вариант 1994 года и закрепить «настоящее разделение наших трёх ветвей власти, и самое главное, право народа на определение своей судьбы».

По словам Бабарико, если его команда смогла собрать более 400 тысяч подписей за его регистрацию кандидатом, то идея референдума реальна.

Уж как-нибудь за два месяца мы сможем собрать 450 тысяч людей, которые готовы будут независимо от того, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, какая она должна быть, — цитирует кандидата РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Бабарико задержали по уголовному делу, связанному с Белгазпромбанком, которым около 20 лет руководил кандидат в президенты. Его поместили в СИЗО за сутки до конца сбора подписей в поддержку выдвижения на выборы.

По словам его предвыборного штаба, Бабарико оказался единственным соперником Лукашенко, который сумел получить необходимые 283 тысяч подписей. Более того, в общем за кандидата подписались почти 435 тысяч человек — около 5% от всего населения республики.

Лукашенко назвал Бабарико и других задержанных по делу Белгазпромбанка «ворюгами, обуржуившимися банкирами и мошенниками». Президент призвал белорусов не героизировать фигурантов уголовного дела.