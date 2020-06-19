Кампания по поддержке соперника Лукашенко на выборах бьёт все рекорды

https://static.news.ru/photo/86869108-b238-11ea-919e-fa163e074e61_660.jpg Виктор Бабарико Фото: Виктор Бабарико/facebook.com

Жители Белоруссии собрали около 435 тысяч подписей в поддержку Виктора Бабарико — кандидата на пост президента Белоруссии. Это «абсолютный рекорд» для альтернативного претендента за всю историю страны.

В штабе политика добавили, что его команда передала территориальным избирательным комиссиям 283 000 подписей и прошли необходимый барьер. Однако количество обращений к 19 июня 2020 года достигло 434 985, передаёт официальный сайт штаба.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. До 19 июня продолжается сбор подписей, пока их необходимое число собрали только два претендента из 13 — действующий глава государства Александр Лукашенко и экс-банкир Виктор Бабарико. Инициативные группы Светланы Тихановской и Валерия Цепкало собрали около 43 тысяч подписей каждая и делят третье и четвёртое места по этому показателю.

17 июня представители Бабарико заявили, что их избирательный счёт заблокирован. Об этом сотрудники узнали при попытке заплатить из этих средств. Работники государственного Беларусбанка заявили, что все операции по реквизитам арестованы. На счету было больше 100 тысяч белорусских рублей (примерно 2,9 млн рублей). В штабе считают, что арест не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. Там хотят пожаловаться в правоохранительные органы на неправомерность такого запрета. При этом арест не отразится на деятельности организации.

Виктора Бабарико и его сына Эдуарда 18 июня задержали для допроса, предположительно, по уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком. Бабарико-старший в течение более чем 20 лет руководил этой кредитной организацией. Председатель Комитета госконтроля (КГК) республики Иван Тертель заявил, что за экс-банкиром стоят некие «кукловоды» и их связь с Бабарико вскоре будет раскрыта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало понадеялся, что Россия не будет поддерживать конкретных кандидатов, но публично выскажет свою приверженность законным и честным выборам.