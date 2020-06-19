В Белоруссии понадеялись на поддержку честных выборов Москвой

https://static.news.ru/photo/e6eafa3c-b226-11ea-8fe2-fa163e074e61_660.jpg Валерий Цепкало Фото: valerytsepkalo/facebook.com

Претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало понадеялся, что Россия не будет поддерживать конкретных кандидатов, но публично выскажет свою приверженность законным и честным выборам.

Об этом бывший глава Парка высоких технологий рассказал в беседе с РИА Новости, комментируя прибытие главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск с рабочим визитом. Претендент на президентский пост заявил, что ждёт от России в лице её представителя поддержки «правопорядка».

Хотелось бы, чтобы эта позиция сегодня прозвучала, — сказал Цепкало.

Белорусский политик отметил, что тема выборов, скорее всего, будет затрагиваться во время визита Лаврова.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. До 19 июня продолжается сбор подписей, пока их необходимое число собрали только два претендента из 13 — действующий глава государства Александр Лукашенко и экс-банкир Виктор Бабарико. Инициативные группы Светланы Тихановской и Валерия Цепкало собрали около 43 тысяч подписей каждая и делят третье и четвёртое места по этому показателю.

Как передавал NEWS.ru, Виктора Бабарико и его сына Эдуарда 18 июня задержали для допроса, предположительно, по уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком. Бабарико-старший в течение более чем 20 лет руководил этой кредитной организацией. Председатель Комитета госконтроля (КГК) республики Иван Тертель заявил, что за экс-банкиром стоят некие «кукловоды» и их связь с Бабарико вскоре будет раскрыта.