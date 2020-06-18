В Белоруссии заявили о российских кукловодах у соперника Лукашенко

https://static.news.ru/photo/b6ab4fe0-b184-11ea-a708-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Бабарико/facebook.com

За экс-банкиром Виктора Бабарико стоят кукловоды, которые опасаются, что их связь с претендентом на пост президента Белоруссии будет раскрыта. Об этом заявил председатель Комитета госконтроля (КГК) республики Иван Тертель.

На этом фоне, по его мнению, политический оппонент Александра Лукашенко «пытается поиграть в благородство». Однако те, кто причастен к противоправной деятельности, будут найдены, пообещал представитель силовой службы.

Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше, — цитирует Тертеля БЕЛТА.

Бабарико на протяжении более 20 лет был главой Белгазпромбанка. Кредитная организация стала объектом интереса правоохранительных органов Белоруссии, которые завели несколько связанных с ней уголовных дел. Белгазпромбанк работает с 1990 года, по 49,818% его акций принадлежат «Газпрому» и Газпромбанку.

Ранее стало известно, что претендент на пост президента Белоруссии и его сын Эдуард задержаны для дачи показаний. Адвокатов к ним не пустили. По словам юристов, им своевременно не сообщили, в рамках какого дела проходят допросы и какой орган ведёт расследование.

Позднее в КГК проинформировали, что экс-банкир задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Бабарико якобы был организатором преступной схемы. Вместе с ним также задержано 20 человек, которые дают показания.

Как считает сам финансист и политик, уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер». При этом Бабарико не проходит по ним ни в каком статусе. Он также сообщал, что задержания его знакомых и друзей являются «кампанией устрашения» и «рейдерским захватом» банка.

17 июня представители Бабарико заявили, что их избирательный счёт заблокирован. Об этом сотрудники узнали при попытке заплатить из этих средств. Работники государственного Беларусьбанка заявили, что все операции по реквизитам арестованы.

На счету было больше 100 тысяч белорусских рублей (примерно 2,9 млн рублей). В штабе считают, что арест не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. Там хотят пожаловаться в правоохранительные органы на неправомерность такого запрета. При этом арест не отразится на деятельности организации.

В России заявили о давлении на экс-банкира. Как считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, белорусские госорганы решили надавить на важных людей в руководстве банка, которые окажут влияние на Бабарико.

Ранее NEWS.ru писал, что Бабарико и действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко первыми предоставили в белорусский ЦИК необходимое для выдвижения на выборах число подписей.

Выборы главы Белоруссии планируется провести 9 августа 2020 года. Регистрация кандидатов в президенты пройдёт с 5 по 14 июля.