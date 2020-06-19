Лукашенко призвал белорусов не героизировать «буржуя» Бабарико

https://static.news.ru/photo/c563fd92-b23e-11ea-b310-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал белоруссов не считать героями «ворюг, обуржуившихся этих банкиров и прочих мошенников» из Белгазпромбанка. Бывшего руководителя организации Виктора Бабарико, который должен стать главным конкурентом Лукашенко на грядущих выборах, задержали 18 июня.

По словам Лукашенко, задержанных банкиров не получится сделать героями.

Я уже говорил: ни узниками совести они не станут, ни пушистыми и белыми тоже они не станут. А тот, кто это допустил, мы ещё с этим разберемся, — цитирует белорусского президента РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Бабарико задержали по уголовному делу, связанному с Белгазпромбанком, которым около 20 лет руководил кандидат в президенты. Банкира задержали за сутки до конца сбора подписей в поддержку выдвижения на выборы.

По словам его предвыборного штаба, Бабарико оказался единственным соперником Лукашенко, который сумел получить необходимые 283 тысяч подписей. Более того, за кандидата подписались почти 435 тысяч человек — почти 5% от всего населения республики.

17 июня представители Бабарико заявили о блокировке избирательного счёта.

Выборы президента назначены на 9 августа.