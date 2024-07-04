Лукашенко обратился к американцам по случаю Дня независимости Лукашенко поздравил граждан США с Днем независимости

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к жителям США по случаю Дня независимости, сообщила пресс-служба канцелярии белорусского лидера. Глава республики поздравил американцев с праздником и подчеркнул, что Минск всегда исходил из важности конструктивных контактов с Вашингтоном.

Беларусь всегда исходила из важности конструктивных контактов с Соединенными Штатами Америки, а период истории, когда такие контакты преобладали, демонстрировал их бесспорную пользу для двух государств, — заявил Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия ценит усилия простых американцев, которые «по-человечески, от души» помогали республике в борьбе с нацизмом, послевоенном восстановлении и ликвидации последствий чернобыльской аварии. Белорусский лидер пригласил граждан США «заглянуть за горизонт». Он предложил им составить личное мнение о Белоруссии, несмотря на «политические стереотипы». Лукашенко также пожелал американцам безоблачного неба.

Ранее президент Белоруссии встретился с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Политики пообщались во время неформального ужина.