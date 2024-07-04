Лукашенко и Путин пообщались на полях саммита ШОС Лукашенко и Путин пообщались на неформальном ужине лидеров стран ШОС

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во время неформального ужина, сообщил Telegram-канал «Пул первого». Он опубликовал кадры, на которых национальные лидеры обнимаются и о чем-то оживленно разговаривают.

Ранее пресс-служба Кремля информировала, что на саммите в Астане полноформатные переговоры Путина и Лукашенко не запланированы. Однако они так или иначе встретятся на полях ШОС.

Проходящий в Астане саммит Шанхайской организации сотрудничества вновь доказал тренд на устройство многополярного мира, заявлял директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. По его словам, многие государства готовы вступить в объединение. Политолог также обратил внимание на то, что ШОС показал: Россия не является изгоем на мировой арене. И как бы ни старались власти Соединенных Штатов и их сторонники, новый мировой порядок устанавливается, подчеркнул он.

Ранее в Сети появились кадры со встречи президента России и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева. Она прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, которая началась в Астане. Во время приветствия российский лидер отметил большой объем взаимодействия между двумя странами и выразил уверенность, что даже при ежемесячных встречах президентам «было бы о чем поговорить».