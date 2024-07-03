Опубликованы кадры встречи Путина и Алиева в Астане

Фото: kremlin.ru

Ильхам Алиев, Владимир Путин

Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале кадры со встречи президента России Владимира Путина со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Она прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, которая началась в Астане. Во время приветствия российский лидер отметил большой объем взаимодействия между двумя странами и выразил уверенность, что даже при ежемесячных встречах президентам «было бы о чем поговорить».

У нас объем нашего взаимодействия очень большой и, если бы мы встречались каждый месяц, то каждый месяц было бы, о чем поговорить, — сказал Путин.

Путин прилетел в столицу Казахстана Астану, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и проведет ряд двусторонних встреч. Переговоры пройдут 3–4 июля. Известно, что лидеры стран — членов ШОС обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности. По итогам заседания будут подписаны некоторые важные соглашения, например, Астанинская декларация и другие совместные документы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил контакты Путина с делегацией из Катара на саммите ШОС. Он отметил, что у главы государства очень напряженный график, поэтому пока контакты находятся в стадии согласования.