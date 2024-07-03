Политолог: саммит ШОС доказывает установление нового мирового порядка Политолог Подлесный: саммит ШОС доказывает установление нового мирового порядка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Проходящий в Астане саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вновь доказал тренд на устройство многополярного мира, заявил в беседе с «360» директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. По его словам, многие государства готовы вступить в объединение.

Новый миропорядок, который вырисовывается взамен старому — однополярному, где США диктовали все и всем. То, что такие разнообразные страны присутствуют в ШОС, — свидетельство того, что разноплановость и многополярность начинает иметь место, — уточнил Подлесный.

Политолог также обратил внимание на то, что ШОС показал, что Россия не является изгоем на мировой арене. И как бы этого не хотели власти Соединенных Штатов и их сторонники, новый мировой порядок устанавливается, подчеркнул он.

Подлесный добавил, что успех Москвы особенно заметен для окружающих, так как именно она была одним из инициаторов создания организации, где укрепляются экономические и политические связи между государствами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее допустил возможность встречи президента России Владимира Путина с делегацией из Катара на саммите ШОС. Однако он предупредил, что у главы государства составлен очень насыщенный график в рамках участия в мероприятии.