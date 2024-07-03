Песков рассказал о возможных контактах Путина на саммите ШОС Песков допустил контакты Путина с катарской делегацией на саммите ШОС

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Дмитрий Песков

У президента России Владимира Путина не исключены контакты с делегацией Катара на саммите ШОС, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он отметил, что у главы государства очень напряженный график, поэтому пока контакты находятся в стадии согласования.

Не исключаем еще контактов с Катаром, но они пока в стадии согласования, потому что завтра очень напряженный график по многосторонним делам, — заявил Песков.

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос о двусторонних встречах российского лидера на саммите ШОС 4 июля. По его словам, встреча с катарской делегацией состоится, если ее удастся организовать.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин прилетел в столицу Казахстана Астану, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и проведет ряд двусторонних встреч. Переговоры пройдут 3–4 июля. Известно, что лидеры стран — членов ШОС обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности. По итогам заседания будут подписаны некоторые важные соглашения. Например Астанинская декларация и другие совместные документы.