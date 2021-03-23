Лукашенко не хочет вступления Белоруссии «внутрь какого-то государства»

https://static.news.ru/photo/bbfc1b68-8bc8-11eb-a799-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о своём отношении к независимости страны. Он заявил, что не хочет вступления РБ «внутрь какого-то государства».

Всегда у нас были и хорошие времена, и плохие времена. Независимость, я вам говорил, стоит дорого. Но продаться, вступить внутрь какого-то государства, наверное, ни один из вас не захочет, — сказал он на встрече с работниками Минского производственного кожевенного объединения.

Он отметил, что больше всех не хочет потерять независимость страны. Лукашенко объяснил это своим статусом первого президента республики, которую он «руками этими лепил», передаёт БелТА.

Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Запад не приемлет интеграцию России и Белоруссии и хочет «оторвать» страны друг от друга.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась. Лидер оппозиции Светлана Тихановская призналась, что разочарована реакцией международного сообщества на события в республике. Она призвала оказать поддержку гражданскому обществу и ввести дополнительные санкции против действующей власти, писал NEWS.ru.