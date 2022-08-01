Лукашенко назвал посольство Белоруссии в РФ вторым правительством

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посольство республики в России является вторым негласным правительством, цитирует его Telegram-канал «Пул Первого». Он заявил новому послу Белоруссии в РФ Дмитрию Крутому, что он постоянно будет в центре внимания.

Хотите-не хотите, вы постоянно будете в центре внимания. Посольство в России — это второе правительство. С точки зрения экономики точно, — отметил он.

Также Лукашенко обозначил главные направления в работе Крутого. По его словам, основной в деятельности посла будет тема экономики, поскольку именно от состояния экономики зависит будущее страны. Также президент подчеркнул, что вопрос о суверенитете и независимости Белоруссии не обсуждается, поскольку в России относятся с уважением к статусу республики.

Впервые информация о назначении Крутого послом Белоруссии в России появилась 22 июля после телефонных переговоров Владимира Путина и Лукашенко. До него должность посла с 2018 года занимал Владимир Семашко.