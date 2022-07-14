Лукашенко: мы потеряли Украину еще до начала Москвой спецоперации Лукашенко назвал Украину потерянной для восточнославянского мира страной

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за расширения НАТО на восток славян раскидало по разные стороны баррикад. При этом Украина была потеряна для восточнославянского мира еще до начала Россией спецоперации, отметил он в Витебске на открытии фестиваля «Славянский базар», сообщает РИА Новости.

И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции. Тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности. Когда нам чудом удавалось привезти на эту сцену украинцев, даже тех, которые давно живут в других странах, — подчеркнул белорусский президент.

Он добавил, что уверен в возвращении Украины, ее братского народа «в свою славянскую семью».

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко заявил: Запад приближает мир к пропасти большой войны. Президент Белоруссии полагает, что западные страны увеличивают военную силу для сохранения своей гегемонии в мире. Вокруг неугодных им стран культивируются неонацистская идеология и фашистские режимы, добавил Лукашенко.