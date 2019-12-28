Хотя ожидавшегося углубления интеграции между Россией и Белоруссией в уходящем году и не случилось, идея Союзного государство по-прежнему будоражит часть белорусского общества. Акции протеста против объединения со «старшим братом» в начале декабря получили продолжение, причём теперь за участников демонстраций крепко взялись правоохранители. Любопытно, что сам президент РБ Александр Лукашенко зачастую весьма критично отзывается об интеграционных процессах. Однако и противники Союзного государства сочувствия у него не вызывают.

Первые заметные антиинтеграционные манифестации состоялись в Минске накануне встречи президента России Владимира Путина и Лукашенко в Сочи в начале декабря. Ожидалось, что в ходе переговоров лидеры подпишут ряд «дорожных карт», способствующих дальнейшему укреплению двусторонних отношений и — в перспективе — созданию того самого Союзного государства, договор о котором был подписан 20 лет назад. Собравшиеся в белорусской столице активисты из разных городов выразили свой протест с помощью лозунга «Это не интеграция, это оккупация!» и других подобных.

Уже после сочинской встречи демонстрации прошли и в других городах Белоруссии. В частности, 20 декабря на улицы Пинска, что в Брестской области, вышли 11 человек, выступившие против интеграции. Несмотря на малочисленность акции (для сравнения: в Минске выступило, по разным данным, порядка 200-300 активистов), местные правоохранители обратили на неё самое пристальное внимание. Как сообщает телеканал «Белсат», в конце декабря милиция стала вызывать участников манифестации для бесед.

Прозвучало такое, что они [милиционеры] не осуждают нас, а судить нас будет суд, и, скорее всего, нас оправдают. Хотя, конечно, в это слабо верится, — цитирует канал Татьяну Кебикову, участвовавшую в митинге 20 декабря.

Ей и ещё одному участнику демонстрации, Дмитрию Тарасюку, уже назначили даты судебных заседаний: на 8 и 9 января соответственно.

Конечно, о непримиримой позиции Лукашенко относительно несанкционированных выступлений известно давно. Однако в данном случае речь идёт о весьма незначительных в количественном плане демонстрациях. Кроме того, повестка митингующих частично пересекается с позицией самого белорусского президента. Он неоднократно говорил о том, что интеграция невозможна без уважения независимости республики и предоставления ей различных льгот, в первую очередь, экономических.

Как отметил в этой связи в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Павел Усов, причина нынешних действий властей страны, очевидно, в том, что они опасаются перерастания протестов в откровенно антиправительственные.