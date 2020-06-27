Лукашенко: Белоруссия — это единственный союзник, который остался у России

https://static.news.ru/photo/3e1c2a20-b97e-11ea-92e5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что единственный союзник, который остался у России, — это Белоруссия.

Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь, — приводят слова белорусского лидера в «Интерфакс», ссылаясь на его выступление в эфире телеканала «Беларусь 1».

Александр Лукашенко объяснил свои слова тем, что Белоруссия является вторым покупателем газа после ФРГ. Он отметил, что Белоруссия перерабатывает большое количество российской нефти.

Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего — политически. Потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России, — пояснил глава Белоруссии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии предложили провести референдум об объединении с Россией. Совместный с Россией референдум о создании союзного Отечества предложил провести белорусский общественный деятель Андрей Иванов. Заявление прозвучало на фоне президентской кампании и арестов оппозиционеров и рядовых граждан.