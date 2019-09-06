https://static.news.ru/photo/2a93a7aa-d23c-11e9-a888-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского по новому этапу обмена задержанными лицами с РФ.

Как передаёт РИА Новости , Умеров назвал состоявшийся 7 сентября обмен позитивным шагом в восстановлении отношений двух стран. Однако планы президента Украины включить в число новых кандидатов на выдачу заключённых крымских тюрем несут в себе определённые риски.

Умеров заметил, что лидеры организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена на территории РФ) и организаторы блокады Крыма уже анонсируют и требуют возвращения своих сторонников, осуждённых за экстремизм в Крыму.

Если это когда-либо произойдёт, то может вызвать новую волну провокаций со стороны участников запрещённых в России организаций, понимающих, что их тоже потом обменяют, — спрогнозировал глава национально-культурной автономии.

Умеров добавил, что возможное освобождение крымских экстремистов даст повод для претензий зарубежным партнёрам Украины.

О планах Владимира Зеленского провести второй этап обмена с включением в него заключённых крымских тюрем ранее сообщал News.ru.