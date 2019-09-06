Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского по новому этапу обмена задержанными лицами с РФ.
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Умеров заметил, что лидеры организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена на территории РФ) и организаторы блокады Крыма уже анонсируют и требуют возвращения своих сторонников, осуждённых за экстремизм в Крыму.
Если это когда-либо произойдёт, то может вызвать новую волну провокаций со стороны участников запрещённых в России организаций, понимающих, что их тоже потом обменяют, — спрогнозировал глава национально-культурной автономии.
Умеров добавил, что возможное освобождение крымских экстремистов даст повод для претензий зарубежным партнёрам Украины.
О планах Владимира Зеленского провести второй этап обмена с включением в него заключённых крымских тюрем ранее сообщал News.ru.