https://static.news.ru/photo/577d3e72-6146-11ea-ad82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Одесская епархия/facebook.com

Верующие Украинской православной церкви (УПЦ) прошли крестным ходом в Одессе. Они помолились о мире в стране. Шествие было приурочено к религиозному празднику «Торжество православия». Он отмечается в первое воскресенье Великого поста.

Несколько тысяч верующих УПЦ Московского патриархата прошли сегодня крестным ходом вокруг Спасо-Преображенского собора в центре Одессы, — сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Думское».

В конце 2018 года на Украине была создана Православная церковь Украины (ПЦУ) по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата. Она получила статус автокефальной церкви от Константинопольского патриархата в январе 2019 года. После этого Московский патриархат и Украинская православная церковь разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, поскольку не считают его действия правомочными.

NEWS.ru писал, что в феврале 2020 года УПЦ пожаловалась в Госдепартамент США на рейдерский захват храмов Православной церковью Украины. Представители УПЦ заявили о гонениях на своих священнослужителей, запугивании прихожан, отъёма культовых зданий. В УПЦ считают, что противоправный курс ПЦУ получил «полную поддержку Госдепартамента США».