Верующие Украинской православной церкви (УПЦ) прошли крестным ходом в Одессе. Они помолились о мире в стране. Шествие было приурочено к религиозному празднику «Торжество православия». Он отмечается в первое воскресенье Великого поста.
Несколько тысяч верующих УПЦ Московского патриархата прошли сегодня крестным ходом вокруг Спасо-Преображенского собора в центре Одессы, — сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Думское».
В конце 2018 года на Украине была создана Православная церковь Украины (ПЦУ) по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата. Она получила статус автокефальной церкви от Константинопольского патриархата в январе 2019 года. После этого Московский патриархат и Украинская православная церковь разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, поскольку не считают его действия правомочными.
NEWS.ru писал, что в феврале 2020 года УПЦ пожаловалась в Госдепартамент США на рейдерский захват храмов Православной церковью Украины. Представители УПЦ заявили о гонениях на своих священнослужителей, запугивании прихожан, отъёма культовых зданий. В УПЦ считают, что противоправный курс ПЦУ получил «полную поддержку Госдепартамента США».