Кравчук назвал условие для смены площадки переговоров по Донбассу

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Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что необходимо пересмотреть последовательность пунктов минских соглашений, так как Украина не может их выполнить в порядке, определённом в 2015 году.

Если мы упрёмся в такую последовательность, которая предусмотрена минскими соглашениями, то этого фактически нельзя сделать. Я думаю, что госпожа [федеральный канцлер Германии] Ангела Меркель и все, кто принимал участие в [парижском] саммите 2019 года, тогда допускали возможность некоторых уточнений того, что сейчас происходит в Донбассе, — отметил первый президент Украины в интервью ТАСС.

По словам Кравчука, за прошедшие с момента заключения минских соглашений годы многое изменилось. Глава делегации Украины заявил, что другие переговорщики признают необходимость корректировки договорённостей.

Для Киева камнем преткновения остаётся вопрос восстановления контроля за участком госграницы в Донбассе. Кравчук подчеркнул, что это необходимо сделать до того, как Украина перейдёт к выполнению политической части соглашений. Согласно девятому пункту комплекса мер, восстановление контроля над границей должно начаться после проведения местных выборов в Донбассе.

Кравчук также пообещал, что будет настаивать на смене площадки для переговоров, если украинскую позицию будут игнорировать.

Мы предлагаем конкретные шаги, а если нас будут водить за нос с той стороны, будут искать только предпосылки эти шаги остановить, тогда надо закрывать минский процесс и искать другие формы влияния, — резюмировал глава делегации Киева.

Конфликт на востоке Украины длится с 2014 года. На фоне Евромайдана и смены власти две области страны объявили себя независимыми государствами — Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой. Ни одно государство мира не признало статус новых образований.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений включают в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведение на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера. После того как результаты выборов будут признаны ОБСЕ, в силу должен вступить закон «Об особом порядке местного самоуправления».

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские власти получат от Всемирного банка $100 млн на развитие экономики на подконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом рассказал глава Незалежной Владимир Зеленский.