Колесникова рассказала о своём быте в белорусском СИЗО

https://static.news.ru/photo/8fdf6132-0588-11eb-a146-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, находящаяся в СИЗО, написала своему отцу письмо, в котором заверила, что у неё всё хорошо.

Политик рассказала, что у неё хорошие отношения с сокамерницами, но она очень скучает по семье. По её словам, она ни на секунду не жалеет о своём решении противостоять властям Белоруссии. Девушка занимается гимнастикой.

Другой член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Максим Знак в изоляторе занимается спортом, много читает и пишет стихи. По словам его супруги, мужчина вышел из голодовки, которая длилась 10 дней. У него была слабость, но в целом его здоровье от такой меры не пострадало.

Известно, что и Максим, и Мария достаточно бодро себя чувствуют. Что касается Колесниковой, то она постоянно повторяет в письмах и говорит всем, что она чувствует невероятную поддержку. Около недели назад ей наконец-то начали передавать письма, и она многим ответила, что чувствует себя нормально, конечно, учитывая те условия, в которых она находится, — рассказал MK.RU пресс-секретарь штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук.

7 сентября Колесникову схватили неизвестные в масках, затолкали в микроавтобус без номеров и увезли в неизвестном направлении. Это произошло в центре Минска. Представители силовых органов сообщили, что Колесникову не задерживали. А милиция сообщила, что займётся её поисками. Позже на связь перестали выходить двое её ближайших соратников — Иван Кравцов и Антон Родненков. На следующий день официальные власти заявили, что эти лица на автомобиле «прорвались» через погранпункт на границе с Украиной, «выкинув» из машины Колесникову.

16 сентября Колесниковой предъявили обвинение в попытке захвата власти. Ей грозит наказание от двух до пяти лет лишения свободы.

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, начались масштабные акции протеста, которые, несмотря на разгоны и задержания, не стихают до сих пор. Их участники считают, что победа Лукашенко досталась только благодаря грубейшим фальсификациям и на самом деле президентскую кампанию выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В первые дни акций в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули. За первые дни, согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих, писал NEWS.ru.