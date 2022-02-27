Кличко заявил, что не может эвакуировать жителей из окружённого Киева

Киевский мэр Виталий Кличко рассказал в интервью Associated Press, что гордится настроем жителей украинской столицы, однако испытывает серьёзное беспокойство за их безопасность и то, как долго они смогут выдержать в окружении. Он уточнил, что бои с российскими военными ведутся на окраинах Киева, однако эвакуировать граждан уже не представляется возможным.

Мы не можем сделать это, все пути перекрыты. В данный момент нас взяли в кольцо, — поделился с агентством мыслями Кличко.

По его словам, среди мирных жителей зафиксировано 9 жертв, включая одного ребёнка. Город, осаждаемый с четверга, 24 февраля, держался хорошо до последних дней, однако закрытие продовольственных магазинов и переоборудование станций метро в бомбоубежища значительно усугубили обстановку.

Бывший боксёр также объяснил, что введённый ранее комендантский час служит для выявления и поимки саботажников и диверсантов.

Мы охотимся за этими людьми и делать этого намного проще, когда на улице никого нет, — рассказал Кличко, добавив, что таким образом на улицах Киева были убиты 6 российских диверсантов.

При этом он утверждает, что наступление российских войск проходит медленнее, чем предполагали военные эксперты. Мэр Киева отмечает, что все в городе, включая президента Украины Владимира Зеленского, «в шоке, но не в депрессии».

25 февраля Виталий Кличко на онлайн-брифинге заявил, что город вступил в оборонительный период и призвал киевлян сделать запасы воды, еды и вещей первой необходимости.