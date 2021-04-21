КГБ предъявил обвинение фигурантам дела о покушении на Лукашенко

https://static.news.ru/photo/4b9fd644-a2d8-11eb-8610-96000091f725_660.jpg Здание КГБ в Минске Фото: Иван Руднев/РИА Новости

Белорусские силовики предъявили обвинение четверым людям, которых считают организаторами покушения на президента страны Александра Лукашенко, рассказал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

Их обвинили по статье о заговоре с целью захвата власти, отметил силовик в эфире государственного телеканала «Беларусь 1».

Все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием, — добавил Бычек.

Накануне в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что в Москве задержаны Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута. По данным силовиков, они консультировались с представителями США и Польши и планировали осуществить госпереворот в Белоруссии 9 мая.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что силовики задержали преступную группу, которая готовила покушение на него и его детей. По его словам, злоумышленники пойманы в столице РФ после его обращения к президенту РФ Владимиру Путину. По данным властей, мятежники планировали убить руководителя республики, а также блокировать Минск, чтобы в город нельзя было стянуть войска. Они якобы хотели захватить радио и телевидение, по которым бы транслировали своё обращение, а также другие здания в центре белорусской столицы, и блокировать минский ОМОН.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы.