Казахстан в огне: в республике вспыхнули массовые акции протеста

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В Казахстане обострилась ситуация в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на улицы с призывом снизить цены на газ. Некоторые участники акций протеста потребовали от властей немедленной смены политического режима.

Впоследствии в Алма-Ате, в Мангистауской и Алматинской областях был введён режим чрезвычайного положения. В ночь на 5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к населению на казахском и на русском языках, в котором призвал жителей страны проявить благоразумие и «не поддаваться на провокации изнутри и извне».

Впоследствии глава государства принял отставку правительства. Кабмин продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава. 5 января митингующие стали штурмовать здания акиматов в ряде городов республики и подожгли резиденцию президента в Алма-Ате.

Протестный хаос в постсоветской республике — в галерее NEWS.ru.