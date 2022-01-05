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Казахстан в огне: в республике вспыхнули массовые акции протеста
Страны СНГ

Казахстан в огне: в республике вспыхнули массовые акции протеста

15:49, 05 января 2022
Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС
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В Казахстане обострилась ситуация в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на улицы с призывом снизить цены на газ. Некоторые участники акций протеста потребовали от властей немедленной смены политического режима. 

Впоследствии в Алма-Ате, в Мангистауской и Алматинской областях был введён режим чрезвычайного положения. В ночь на 5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к населению на казахском и на русском языках, в котором призвал жителей страны проявить благоразумие и «не поддаваться на провокации изнутри и извне».

Впоследствии глава государства принял отставку правительства. Кабмин продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава. 5 января митингующие стали штурмовать здания акиматов в ряде городов республики и подожгли резиденцию президента в Алма-Ате.

Протестный хаос в постсоветской республике — в галерее NEWS.ru.

Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на сжиженный газ.

AP/TASS

Сожжённая машина на улице в Алма-Ате.

Sputnik/РИА Новости

Казахстан. Алма-Ата. Меры безопасности у здания мэрии города после акций протеста.

Диана Матвеева/Orda.kz/ТАСС

Здание Ауэзовского районного филиала партии «Нур Отан», которое пытались поджечь протестующие.

Sputnik/РИА Новости

Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на сжиженный газ.

AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС

Казахстан. Алма-Ата. Участники акции против повышения цен на сжиженный газ.

AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС

Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции и участники акции протеста против повышения цен на сжиженный газ.

AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС

Меры безопасности у здания мэрии города после акций протеста в Алма-Ате.

Диана Матвеева/Orda.kz/ТАСС

Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции и участники акции протеста против повышения цен на сжиженный газ

AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС

Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на сжиженный газ

AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС

Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на сжиженный газ

AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС

Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста

AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС

Казахстан. Алма-ата. Участники акции против повышения цен на сжиженный газ на площади Республики

Диана Матвеева/Orda.kz/ТАСС

Казахстан. Актау. Участники акции против повышения цен на сжиженный газ на площади Ынтымак

Zhanbyrbaevkz/ТАСС

Казахстан. Актау. Участники акции против повышения цен на сжиженный газ на площади Ынтыма

Zhanbyrbaevkz/ТАСС

Казахстан. Актау. Участники акции против повышения цен на сжиженный газ на площади Ынтымак

Zhanbyrbaevkz/ТАСС

Казахстан. Актау. Участники акции против повышения цен на сжиженный газ на площади Ынтымак.

Иса Таженбаев/ТАСС

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