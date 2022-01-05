Казахстан в огне: в республике вспыхнули массовые акции протеста

В Казахстане обострилась ситуация в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на улицы с призывом снизить цены на газ. Некоторые участники акций протеста потребовали от властей немедленной смены политического режима.
Впоследствии в Алма-Ате, в Мангистауской и Алматинской областях был введён режим чрезвычайного положения. В ночь на 5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к населению на казахском и на русском языках, в котором призвал жителей страны проявить благоразумие и «не поддаваться на провокации изнутри и извне».
Впоследствии глава государства принял отставку правительства. Кабмин продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава. 5 января митингующие стали штурмовать здания акиматов в ряде городов республики и подожгли резиденцию президента в Алма-Ате.
Протестный хаос в постсоветской республике — в галерее NEWS.ru.
Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на сжиженный газ.
AP/TASS
Сожжённая машина на улице в Алма-Ате.
Sputnik/РИА Новости
Казахстан. Алма-Ата. Меры безопасности у здания мэрии города после акций протеста.
Диана Матвеева/Orda.kz/ТАСС
Здание Ауэзовского районного филиала партии «Нур Отан», которое пытались поджечь протестующие.
Sputnik/РИА Новости
Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на сжиженный газ.
AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС
Казахстан. Алма-Ата. Участники акции против повышения цен на сжиженный газ.
AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС
Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции и участники акции протеста против повышения цен на сжиженный газ.
AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС
Меры безопасности у здания мэрии города после акций протеста в Алма-Ате.
Диана Матвеева/Orda.kz/ТАСС
Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции и участники акции протеста против повышения цен на сжиженный газ
AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС
Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на сжиженный газ
AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС
Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на сжиженный газ
AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС
Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста
AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС
Казахстан. Алма-ата. Участники акции против повышения цен на сжиженный газ на площади Республики
Диана Матвеева/Orda.kz/ТАСС
Казахстан. Актау. Участники акции против повышения цен на сжиженный газ на площади Ынтымак
Zhanbyrbaevkz/ТАСС
Казахстан. Актау. Участники акции против повышения цен на сжиженный газ на площади Ынтыма
Zhanbyrbaevkz/ТАСС
Казахстан. Актау. Участники акции против повышения цен на сжиженный газ на площади Ынтымак
Zhanbyrbaevkz/ТАСС
Казахстан. Актау. Участники акции против повышения цен на сжиженный газ на площади Ынтымак.
Иса Таженбаев/ТАСС