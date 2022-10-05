Казахстан отказался высылать посла Украины по требованию России

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Петр Врублевский

Власти Казахстана отклонили требование России о высылке посла Украины Петра Врублевского, отметившегося русофобскими призывами, передает Reuters. В Астане упрекнули Москву за неподобающий тон между равными стратегическими партнерами.

В частности, представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что высказывание его коллеги из России Марии Захаровой по поводу присутствия Врублевского в Астане «не соответствует характеру союзнических отношений» двух стран, которые являются стратегическими партнерами. Смадияров подчеркнул, что Врублевский покинет Казахстан, когда вместо него будет назначен новый посол Украины. Он также сообщил, что посол РФ будет вызван во внешнеполитическое ведомства Казахстана.

Накануне посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев был вызван в МИД России. Ему заявлено о категорической неприемлемости ситуации с послом Украины Петром Врублевским в Астане. В ведомстве подчеркнули, что украинский дипломат, отметившийся ранее русофобскими призывами, вернулся в Астану и посещает дипломатические приемы как глава дипмиссии. В Москве выразили надежду, что Казахстан примет меры для его окончательной высылки.

Некоторое время назад Врублевский заявил о желании Киева «убить как можно больше русских». Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его «послом террористического режима».