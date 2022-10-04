В МИД России вызвали посла Казахстана из-за украинского дипломата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев был вызван в МИД РФ. Ему заявлено о категорической неприемлемости ситуации с послом Украины Петром Врублевским в Астане, сообщается в Telegram-канале ведомства. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что украинский дипломат, отметившийся ранее русофобскими призывами, вернулся в Астану и посещает дипломатические приемы как глава дипмиссии. В Москве надеются, что Казахстан примет меры для его окончательной высылки.

4 октября в МИД России был вызван посол Республики Казахстан Е. Б. Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации, — указано в сообщении.

Ранее Врублевский заявил о желании Киева «убить как можно больше русских». В СК России сообщили, что оценят высказывания дипломата. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Врублевского «послом террористического режима».

Дипломат затем принес официальные извинения за высказывания о русских в МИД Казахстана. После этого он ушел в отпуск. 8 сентября сообщалось, что по требованию властей Врублевский покинул Казахстан.