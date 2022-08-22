В СКР оценят слова посла Украины о желании «убить как можно больше русских» СКР оценит слова посла Украины в Казахстане о намерении «убить как можно больше русских»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России оценит высказывания полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского об убийстве русских. Такое поручение следователям дал председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщается в релизе пресс-службе ведомства.

Председатель Следственного комитета России [Александр Бастрыкин] поручил следователям центрального аппарата в рамках возбужденных уголовных дел дать юридическую оценку заявлениям мужчины, который публично призывал к убийству русских, — отмечается в сообщении.

Видео, которое необходимо проверить, появилось в соцсетях. По предварительным данным, на нем чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил о желании украинского режима убить как можно больше русских.

В ведомстве добавили, что следователи должны установить личности всех участников видео, а также проверить их причастность к уже совершенным преступлениям в отношении военнослужащих ВС России.

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: посол Пётр Врублевский является послом террористического режима. Таким образом дипломат отреагировала на высказывания представителя киевской дипмиссии о стремлении ВСУ убить как можно больше русских.