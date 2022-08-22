«Посол террористического режима»: Захарова о после Украины в Казахстане Захарова назвала украинского дипломата Врублевского послом террористического режима

Фото: Министерство иностранных дел России

Мария Захарова

Посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский является послом террористического режима, такое мнение в своем Telegram-канале выразила представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом дипломат отреагировала на высказывания представителя киевской дипмиссии о стремлении ВСУ убить как можно больше русских.

Такое может говорить только посол террористического режима. Восемь лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто, — написала Захарова.

В марте ведущий Фахрудин Шарафмал призвал убивать российских детей и устроить геноцид русских. По его мнению, Украина нуждается в победе, а не в мире и достичь её можно только подобным способом. Позднее Шарафмал заявил, что считает свои слова «неуместными». 16 марта он сказал, что «в первую очередь — нужно быть человечным», и извинился.

Председатель СК Александр Бастрыкин дал поручение с правовой точки зрения оценить высказывания, сделанные Шарафмалом. Хотя тот извинился, в ведомстве заявили, что телеведущий является представителем украинского национализма, «которым пропитана власть в этой стране». После этого СК России возбудил дело против журналиста.