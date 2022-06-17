Скажи Минской группе «прощай»: когда в Карабахе наступит мир? Алиев снова обозначил тезисы для мира с армянами, но Ереван их отвергает

Фото: president.az

В Баку начал свою работу IX Глобальный форум «Вызовы глобальному мировому порядку». Гостями конференции выступили действующие и бывшие главы государств и правительств, а также видные политические деятели. По сути, мероприятие стало еще одной международной площадкой, откуда звучит голос Баку. Кульминацией события стало выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева, речь которого традиционно была посвящена проблематике карабахского урегулирования и трудностям в отношениях с Ереваном. В частности, азербайджанский лидер вновь призвал армянские власти отказаться от территориальных претензий к Баку и перестать говорить о «статусе» Карабаха.

Последняя встреча Алиева с армянским премьером Николом Пашиняном в Брюсселе вселила надежду в тех, кто активно следит за многолетним конфликтом между Баку и Ереваном. Переговоры на европейской площадке помогли создать пограничную комиссию, первое заседание которой оперативно прошло непосредственно на границе Азербайджана и Армении. Подвижки в замороженном до этого процессе получили полное одобрение западных партнеров, которые явно попытались перехватить посредническую миссию в карабахском вопросе у Москвы. Брюсселю это даже удалось, но ненадолго. Почти сразу после долгого перерыва в Москве прошла встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, на которой обсуждалось разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе.

Хотя и стороны ежедневно заявляют о желании двигаться в мирном русле, все запущенные процессы еще не получили своего практического продолжения. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва готова к проведению второго заседания пограничной комиссии, но ждет «предложений от партнеров из Азербайджана и Армении по дате встречи». А там, по всей видимости, снова проблемы. По крайней мере, в выступлении Алиева не прозвучало никаких положительных сигналов.

Зангезурский коридор — дело принципа

Азербайджанский лидер поднял болезненный для обеих сторон вопрос создания Зангезурского коридора, который должен через территорию Армении связать Азербайджан и его эксклав Нахичевань. Этот коридор, по словам Алиева, является «одним из условий мира». При этом азербайджанский лидер уверен, что иного пути, кроме принятия условий Баку, у армян нет, а отказываясь от компромиссов в этой теме, они просто пытаются выиграть время и оттягивают мирный процесс.

Более полутора лет армяне используют Лачинский коридор, но Азербайджан не может использовать Зангезурский коридор. Это несправедливо, мы никогда с этим не смиримся. Открытие Зангезурского коридора — дело принципа, и если этот коридор не будет открыт в ближайшее время, мира не будет, — отметил президент.

Фото: president.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Армяне, которые беспокоятся за свою безопасность в Карабахе, считают строительство такого маршрута угрозой их территориальной целостности. Алиев же давно предупредил, что «правила пользования Зангезурским и Лачинским коридорами и их правовые режимы должны быть аналогичными», и это зафиксировано в подписанном трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года. Только вот пункты этого документа стороны трактуют по-разному.

При этом Пашинян продолжает требовать от Азербайджана какой-то статус для Карабаха, дабы «защитить безопасность и права» проживающих там армян. Причем малейшая мысль армянского премьера пойти на уступки и «снизить планку» в этом вопросе вызывает волны протестов и многочисленные митинги в Ереване. С конца апреля армянская столица переполнена теми, кто требует отставки действующего правительства.

Азербайджанские власти, в свою очередь, убеждены, что конфликты возникают как раз из-за «опасных и контрпродуктивных» требований армянской стороны «статуса» и разговоров о «несуществующей Нагорно-Карабахской Республике», а это «тупиковый путь». Тупиковый, потому что Баку и так гарантирует безопасность всех национальностей, проживающих на территории республики.

...я хотел обратить внимание на судьбу армян, проживающих на территории Азербайджана. Наша конституция обеспечивает права всех национальностей, проживающих в Азербайджане, и мы должны обеспечивать права всех армян, проживающих на нашей земле. Мы готовы это сделать, — подчеркнул Алиев.

Не спасибо, а просто — давай, до свидания

Выступление Алиева не прошло и мимо Минской группы (МГ) ОБСЕ, против деятельности которой Баку выступает уже не первый год, и даже слухи о ее возрождении «вызывают противодействие Баку». Поэтому азербайджанская сторона, спокойно вздохнув, заявила, что организация больше не будет функционировать и на то были получены соответствующие месседжи.

Говоря о Минской группе ОБСЕ, могу сказать, что этот институт потерял свое значение. Нужно сказать «прощай!» этой контрпродуктивной группе, не «спасибо и прощай!», а просто «прощай!», так как ей пора на пенсию, — отметил Алиев.

Фото: president.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IX Глобального Бакинского форума

Незамедлительный ответ на это поступил из Еревана, который до сих пор утверждает, что карабахский конфликт не урегулирован, а его всеобъемлющее решение должно быть дано в рамках работы сопредседателей МГ ОБСЕ. Как бы то ни было, каких-то практических шагов от «тройки» на сегодняшний день нет. А в Москве вовсе говорят, что Франция и США на фоне украинского кризиса отказались работать с Россией в одном процессе.

Отказываешься — предлагай

При этом для МГ ОБСЕ все-таки нашлась замена. Так, Алиев выступил с интересным предложением создать новый формат взаимодействия на Южном Кавказе с участием Грузии, Армении и Азербайджана. Как известно, в созданной шестисторонней платформе «3+3» (куда входят представители Армении, Азербайджана и Грузии, а также их соседи Турция, Иран и Россия) Тбилиси отказался участвовать из-за Москвы. Поэтому для создания развитой инфраструктуры на Южном Кавказе азербайджанский лидер предложил альтернативный механизм с грузинскими партнерами, в котором стороны будут обсуждать в том числе и вопросы трансграничных рек и транспортных хабов. Однако, по словам Баку, Ереван отказался от подобного трехстороннего диалога.

Такие обвинения вывели из себя армянскую сторону, которая назвала эти заявления «дезинформацией».

Мы не только не отказывались, но и всегда положительно относились к подобным контактам и отмечали необходимость работать над их продуктивностью, — сказал официальный представитель МИД Армении Ваан Унанян.

Раз у армянской стороны такая позиция, то, вероятно, в ближайшее время, стоит ожидать запуска процесса. Тем более что экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая на форуме в Баку, подобную инициативу азербайджанской стороны поддержал.

Президент Азербайджана абсолютно прав, когда говорит, что этот формат может заменить МГ ОБСЕ, которая после 28 лет существования исчерпала свои возможности и не соответствует требованиям сегодняшнего дня, — сказал Маргвелашвили.

Иными словами, Алиев четко указал, что «единственная цель Баку — подписание мирного договора с Арменией». Этот документ и полная нормализация отношений между странами помогут начать «новый мирный этап развития» на Южном Кавказе. Только вот вопросов и разногласий по сей день остается очень много. Азербайджанский лидер пригрозил, что если армянские власти снова не пойдут на уступки и опять затеют войну, то это может стать «катастрофой» и «концом государственности Армении». Впрочем, такое положение дел не устраивает ни одну из сторон.