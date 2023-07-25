Какие боевые самолеты и вертолеты Россия использует в СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57

Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей армии, что поставки истребителей пятого поколения будут увеличены. В России к пятому поколению относятся самолеты Су-57. Еще год назад сообщалось, что они испытываются в зоне СВО в боевых условиях. Кроме того, в начале лета Министерству обороны была передана очередная партия новых Су-35С. Это боевая машина предыдущего поколения 4++.

Ранее первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков заявил, что российские предприятия удвоили выпуск боевых самолетов для нужд спецоперации на Украине.

Как говорят военные аналитики, если западные страны передадут Украине американские истребители F-16, то в воздушном бою с ними на равных может встретиться истребительная авиация ВКС. В частности, конкуренцию им составят Су-35С, Су-30СМ и Су-34.

NEWS.ru показывает в инфографике, какие боевые машины, судя по открытым данным, составляют костяк военной авиации, задействованной в проведении СВО.