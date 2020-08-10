Президентские выборы в Белоруссии вызвали предсказуемое осуждение со стороны Запада. Зарубежные СМИ и политики заявили, что голосование не может считаться легитимным из-за многочисленных нарушений и отсутствия международных наблюдателей на участках. При этом они считают, что нынешние выборы — самые сложные за время правления Александра Лукашенко.

Министр иностранных дел Польши Маттеуш Моравецкий после объявления результатов выборов и ночи массовых беспорядков выступил с призывом созвать экстренный саммит по ситуации в Белоруссии.

Польша несёт ответственность за своих ближайших соседей, — объяснил политик свою инициативу в письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Глава Евросовета Шарль Мишель осудил применение силы к протестующим в Белоруссии, призвав власти республики соблюдать базовые права человека. Правительство Германии добавило, что голосование не соответствует демократическим стандартам.

Шарль Мишель Xinhua/Global Look Press

Американская газета The New York Times считает , что власти Лукашенко в этом году был брошен самый большой вызов с 1994 года, когда в стране прошли последние свободные выборы. Издание обращает внимание на волну массовых протестов, вылившуюся в жестокие столкновения с силовиками, а также на экономический застой, провальную борьбу с коронавирусом и охладевшие отношения с главным союзником — Россией. Хотя реальная популярность Лукашенко, по мнению издания, находится на историческом минимуме, мало у кого возникали сомнения в том, что он победит на выборах.

Исход этого голосования, как и предыдущих выборов, никогда не вызывал сомнений: господин Лукашенко контролирует подсчёт голосов, силовые ведомства и шумный аппарат государственных СМИ, которые трубят в его поддержку, — замечает The New York Times.

Европейский вещатель Euronews согласен с тем, что прошедшие в Белоруссии выборы — беспрецедентные по уровню общественного участия, хотя и с предсказуемым результатом.

Протесты были не характерны для предыдущих выборов, и масштаб нынешних столкновений с полицией поражает, — передаёт Euronews.

Вещатель также приводит мнения зарубежных экспертов, которые уверены, что на настроениях белорусов сказалось их европейское соседство: граждане республики всё чаще путешествуют в соседние Польшу и Литву, и ни для кого сегодня не секрет, как сильно уровень жизни в их стране уступает европейскому.

Довольно очевидно, что за последние 25 лет мы не видели свободных и честных выборов в Белоруссии, — передаёт немецкий вещатель Deutsche Welle комментарий члена комитета по международным делам бундестага Мануэля Сарацина. — Но думаю, что нынешние выборы — самые фальшивые выборы за всю историю страны.

DW также замечает, что прошедшее голосование уникально ещё и тем, что оппозиции впервые за долгие годы удалось преодолеть внутренние противоречия и объединиться вокруг одного кандидата — Светланы Тихановской.

Воскресенье, 9 августа, войдёт в историю Белоруссии, — уверена французская газета Le Monde. — Если не как день, в который закончилось 26-летнее правление автократа Александра Лукашенко, то, по крайней мере, как день, когда власть дрогнула перед лицом народа, решившего отстоять своё право голоса.

Виктор Лисицын/Global Look Press

Британская газета The Guardian сосредоточилась на освещении ночных акций протеста, акцентировав внимание на применении силы к демонстрантам, а также на попытках властей перекрыть доступ в Интернет в день голосования.

В преддверии голосования уже были признаки силового давления: в центре Минска, возле администрации президента, появились бронированные машины, водомёты и бойцы ​​ОМОНа. Также были замечены вооружённые люди на въездах в город с шоссе, — пишет издание.

Эксперты, опрошенные The Guardian, не исключают введения новых санкций против Минска — не только из-за махинаций с подсчётом голосов, но и из-за жёсткого ответа власти на протесты. Незадолго до дня голосования посольства США, Евросоюза и Великобритании в Белоруссии выпустили совместное заявление, в котором вспомнили о недавнем потеплении отношений между Минском и Западом. Если республика хочет сохранить и приумножить эти достижения, она должна провести честные выборы — с международными наблюдателями и свободной прессой, подчеркнули западные дипломаты. Однако ни одно из их условий не было выполнено, так что периоду «медового месяца» в отношениях Лукашенко и Запада, судя по всему, приходит конец.