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Гражданин Израиля погиб во время беспорядков в Алма-Ате

13:37, 08 января 2022
Гражданин Израиля погиб во время беспорядков в Алма-Ате Фото: twitter.com/JustJamal_
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В пятницу, 7 января, 22-летний израильтянин Леван Когеашвили был убит в Алма-Ате в ходе протестных акций, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на МИД страны. Его родители проживают в Казахстане и в данный момент договариваются с представителями Израиля о перевозе тела мужчины. Другие детали не раскрываются.

Министерство иностранных дел находится в тесном контакте с его родителями в Казахстане и семьёй в Израиле и предлагает помощь в транспортировке тела убитого для похорон, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Израиль выпустил предупреждение по поводу поездок в Казахстан 6 января и высказывал пожелания скорейшего урегулирования ситуации в стране, охваченной беспорядками.

Согласно МВД Казахстана, в ходе протестов как минимум 26 человек были убиты, в том числе 18 представителей правоохранительных органов, и 26 ранены. По данным уполномоченного по правам ребёнка в стране, несколькими жертвами стали несовершеннолетние.

Глава республики Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём общенационального траура по жертвам беспорядков.

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