Гражданин Израиля погиб во время беспорядков в Алма-Ате

Фото: twitter.com/JustJamal_

Организаторы беспорядков в Казахстане планировали совершить государственный переворот и, взяв под свой контроль Алма-Ату, объявить её столицей, заявил глава казахстанского Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, предаёт РИА Новости. По его словам, одну из ключевых ролей в подготовке играло бывшее руководство Комитета нацбезопасности (КНБ). Ранее сообщалось об аресте экс-главы ведомства Карима Масимова, которого подозревают в госизмене.

Произошедшие события — попытка государственного переворота, в том числе с участием КНБ, который играл полную роль. Здесь есть как минимум две версии. Комитет либо «крышевал» весь этот процесс взращивания боевиков...