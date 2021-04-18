Готовившие переворот в Белоруссии хотели ограбить Лукашенко

https://static.news.ru/photo/1491a80a-a033-11eb-8e95-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Подозреваемые в подготовке госпереворота в Белоруссии планировали присвоить имущество президента страны Александра Лукашенко. Кадры их переговоров и задержания показали в эфире телеканала «Россия 1».

В «Вестях недели» вышел сюжет, куда вошли оперативные кадры задержания в Москве имеющего двойное гражданство США и Белоруссии юриста Юрия Зянковича и белорусского политолога Александра Федуты. Они пригласили в «Корчму» на Садовом кольце нескольких генералов для переговоров. Там Федута с Зянковичем сразу заявили, что их цель — убийство Лукашенко.

Задача номер два — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение, — сообщил Зянкович.

На встречу генералы привезли поимённый список лиц, занимающих высшие должности в органах власти Белоруссии, которых планировалось убить или вывезти в концлагерь.

Исполняющий обязанности премьера автоматически становится исполняющим обязанности президента, поэтому он должен быть интернирован, — уточнил Федута.

В конце встречи Зянкович и Федута предложили генералам разграбить и присвоить имущество Лукашенко. Зянкович предположил, что деньги находятся по месту жительства белорусского президента в Острошицком городке.

Как писал NEWS.ru, злоумышленники, планировавшие вооружённый мятеж в Белоруссии, хотели осуществить переворот летом этого года — в июне или июле. Об этом заявили на белорусском телеканале ОНТ. Мятежники планировали убить Александра Лукашенко, а также блокировать столицу, чтобы в неё нельзя было стянуть войска. Они хотели захватить радио и телевидение, по которым бы транслировали своё обращение, а также другие здания в центре белорусской столицы и блокировать минский ОМОН.

Деятельность мятежников финансировалась из-за рубежа. Деньги шли на подкуп людей, которые могли бы участвовать в реализации планов. В состав преступной группы входили белорусские и иностранные граждане.