Глава МИД Турции поздравил Баку с «победой за столом переговоров»

https://static.news.ru/photo/08b9458a-2322-11eb-b714-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: mevlutcavusoglu/facebook.com

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высказался относительно мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Политик на своей официальной странице в социальной сети поздравил Азербайджан с «победой как на фронте, так и за столом переговоров».

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе.

По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

Азербайджан добился важной победы на фронте и за столом переговоров. Я от всего сердца поздравляю его с этим успехом. Мы останемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями, — написал Чавушоглу на своей странице в Twitter.

Can #Azerbaycan sahada ve masada Ã¶nemli bir kazanÄ±m elde etti. Bu kutlu baÅarÄ±yÄ± yÃ¼rekten tebrik ediyorum. Can AzerbaycanlÄ± kardeÅlermizle tek, millet, tek yÃ¼rek olmaya devam edeceÄiz. — MevlÃ¼t ÃavuÅoÄlu (@MevlutCavusoglu) November 10, 2020

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, Алиев заявил, что миротворцев в Нагорном Карабахе разместят Россия и Турция.