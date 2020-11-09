Глава МИД Турции поздравил Баку с «победой за столом переговоров»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высказался относительно мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Политик на своей официальной странице в социальной сети поздравил Азербайджан с «победой как на фронте, так и за столом переговоров».
10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе.
По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.
Азербайджан добился важной победы на фронте и за столом переговоров. Я от всего сердца поздравляю его с этим успехом. Мы останемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями, — написал Чавушоглу на своей странице в Twitter.
Can #Azerbaycan sahada ve masada Ã¶nemli bir kazanÄ±m elde etti. Bu kutlu baÅarÄ±yÄ± yÃ¼rekten tebrik ediyorum. Can AzerbaycanlÄ± kardeÅlermizle tek, millet, tek yÃ¼rek olmaya devam edeceÄiz.
27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.
Как ранее писал NEWS.ru, Алиев заявил, что миротворцев в Нагорном Карабахе разместят Россия и Турция.