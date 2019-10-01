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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал размещение российской военной базы на территории страны бессмысленным занятием.

Зачем размещать на территории Белоруссии военно-воздушную базу, если сегодня ракеты могут буквально за считаные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты, — заявил он в интервью РБК .

Политик подчеркнул, что с учётом развития современных технологий в размещении российской военной базы в республике «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».

Чиновник также высказал мнение, что наличие в Белоруссии военнослужащих из РФ не способствовало бы укреплению стабильности и безопасности в регионе.

Ранее News.ru писал, что Макей призвал все страны мира отказаться от использования ракет средней и меньшей дальности. Он сделал это в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.