Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал размещение российской военной базы на территории страны бессмысленным занятием.
Зачем размещать на территории Белоруссии военно-воздушную базу, если сегодня ракеты могут буквально за считаные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты, — заявил он в интервью РБК.
Политик подчеркнул, что с учётом развития современных технологий в размещении российской военной базы в республике «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».
Чиновник также высказал мнение, что наличие в Белоруссии военнослужащих из РФ не способствовало бы укреплению стабильности и безопасности в регионе.