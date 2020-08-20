Глава белорусского МИД заявил о необходимости перемен в стране

https://static.news.ru/photo/671c8c4c-e2cf-11ea-b943-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Global Look Press

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что в стране нужны перемены. Однако это не должно происходить ценой революций.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте белорусского внешнеполитического ведомства. По словам министра, в случае «гражданского противостояния» негативных последствий этого будет гораздо больше.

Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций, — заявил он.

Глава МИД также отметил, что из-за событий, происходящих в Белоруссии в течение последних дней, белорусы «уже отброшены на много лет назад» в своём развитии, передаёт РИА Новости.

9 августа в Белоруссии завершились президентские выборы. После чего в стране начались масштабные акции протеста. Позже к ним присоединились рабочие крупнейших белорусских заводов. Так, работу остановил «Беларуськалий», бастуют рабочие Минского завода колёсных тягачей, МАЗа и других предприятий. Белорусы считают, что результаты были грубо сфальсифицированы и победил не бессменный руководитель страны Александр Лукашенко, как заявлено официально, а кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал о том, что потери от белорусских акций протеста составляют не менее $500 млн. Об этом заявил помощник президента Белоруссии Валерий Бельский.