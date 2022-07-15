Алиев провел переговоры со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры со специальным представителем Евросоюза Тойво Клааром по Южному Кавказу. В Sputnik Азербайджан уточнили, что в ходе дискуссии, которая прошла в Баку, стороны обсудили вопросы, связанные с нормализацией отношений между азербайджанской и армянской сторонами. Также Алиев и Клаар поговорили о подписании мирного соглашения, открытии коммуникационных каналов и минной проблеме.

Алиев подчеркнул важность реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч в Брюсселе, и выполнения обязательств, взятых Арменией согласно трехстороннему заявлению, — сказано в сообщении.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил об отсутствии прогресса в переговорном процессе с Ереваном. По его словам, Азербайджан выступает за налаживание отношений с Арменией.

До этого заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев рассказал, что рабочая группа по разблокированию транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе продолжает свою деятельность, уже достигнут определенный прогресс. По его словам, сторонам удалось сблизить позиции по различным аспектам восстановления транспортных коммуникаций.