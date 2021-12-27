«Газпром»: Украина достигла исторического минимума по запасам газа

«Газпром» в своём Telegram-канале сообщил, что запасы газа на Украине достигли исторического минимума. С 24 декабря в украинских подземных хранилищах находится 14,37 млрд куб. м голубого топлива, что почти на 10 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году, и на 1 млрд куб. м меньше объёма, закачанного в апреле 2021 года.

Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ — 14,37 млрд куб. м, это на 9,9 млрд куб. м ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле этого года, — указано в Telegram-канале «Газпрома».

По сообщениям компании, «Газпром» с 22 декабря работает в режиме осенне-зимних максимумов. Суточный отбор из подземных хранилищ газа достиг предельного значения за последние пять лет. Это связано с аномально низкими температурами в местах газоснабжения России. Кроме того, 23 декабря был зафиксировал исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Поставки газа европейским потребителям осуществляются согласно заявкам, в полном объёме, в соответствии с действующими контрактными обязательствами, отмечается в компании.

Ранее стало известно, что «Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа. Таким образом, компания уже неделю отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

В «Газпроме» это объясняют отсутствием заявок со стороны европейских клиентов и исчерпанием годовых объёмов, предусмотренных контрактами. В результате поставки идут в реверсном направлении из Германии в Польшу.