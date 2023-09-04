«Фишка анекдотичная»: политолог оценил шансы Армении вступить в НАТО Политолог Макаркин: Армения не вступит в НАТО при конфликте с Азербайджаном

Фото: mil.am

В настоящий момент Армения не может попасть в НАТО, потому что страна до сих пор находится в условиях конфликта с Азербайджаном, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, за Азербайджаном стоит Турция, которая является членом Североатлантического альянса, а если Ереван вступит в военный блок, то теоретически НАТО нужно будет втягиваться с обеих сторон.

Сейчас Армения реально не может вступить в НАТО. Можно говорить о заинтересованности конкретных представителей в руководстве, но вступать в НАТО в условиях конфликта с Азербайджаном, а за Азербайджаном стоит страна НАТО – Турция. Тут может возникнуть ситуация, что если вдруг будет новый армяно-азербайджанский конфликт, то НАТО придется теоретически втягиваться с обеих сторон, а это сюрреализм. Война НАТО против НАТО – это фишка анекдотичная, – сказал Макаркин.

По мнению политолога, пока идет обмен сигналами, однако Армения демонстрирует явное разочарование в членстве в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В НАТО это видят и дают сигналы – идите ближе к нам. Это не официальное приглашение, но сам по себе показатель, что об этом говорят, – добавил Макаркин.

Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к Североатлантическому альянсу. Представитель Блока обратился с этой просьбой к премьеру страны Николу Пашиняну, добавив, что президент США Джо Байден «защитит Армению». Позднее заместитель главы министерства иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что речи о членстве республики в НАТО не идет, однако страна намерена продолжить сотрудничать с альянсом.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров также прокомментировал заявление Фелингера. По его мнению, НАТО пытается создать новый очаг напряженности, делая Армении подобные предложения. Сенатор призвал страну не повторять ошибок Украины, проводившей политику максимального сближения с альянсом.