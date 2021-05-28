Эксперт заявил, что спецслужбы Белоруссии работают по принципу НКВД

https://static.news.ru/photo/bc32d550-bfd4-11eb-a874-96000091f725_660.jpg Фото: РИА Новости

Сейчас белорусские спецслужбы работают по принципу НКВД, причём тех времён, когда действовала формула: «Признание — царица доказательств». Поэтому находящаяся в заключении в минском СИЗО россиянка София Сапега выдаст всю информацию, которая будет нужна КГБ. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Он напомнил, что задержанный вместе с Сапегой основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич меньше чем через сутки после ареста уже сообщил о сотрудничестве с силовиками и даче признательных показаний по событиям прошлого года, когда Белоруссию захлестнули протесты.

Вы сами понимаете, что это смешно. Это человек, который позиционирует себя в качестве оппонента режиму, выдаёт такую речь. Понятно, что там есть система воздействия, психотропная система воздействия, угроза физической расправы. Мы же не знаем, где он сидит и как он сидит. Да и адвокат, как известно, попал к Протасевичу через несколько дней. В рамках дела нарушаются все процедурные моменты. И у меня нет никаких доказательств того, что все действия совершаются в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Белоруссии, — добавил Топорнин.

Сапега вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем 23 мая летела бортом ирландской авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолёт совершил экстренную посадку в Минске, после чего силовики сняли с рейса оппозиционера и россиянку. Девушка была арестована на два месяца.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Сапега признаётся в администрировании Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси». В нём публикуются личные данные силовиков. 28 мая минский суд не удовлетворил жалобу на задержание россиянки. В этот же день к ней наконец, через пять дней после задержания, пустили адвоката.