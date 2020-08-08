Эксперт назвал главную ошибку Лукашенко перед выборами

https://static.news.ru/photo/8f286c30-d981-11ea-bc46-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Глава британской консалтинговой компании Verisk Maplecroft по Европе и Центральной Азии Дара Макдауэлл назвал главную ошибку президента Белоруссии Александра Лукашенко перед выборами 2020 года.

По словам эксперта, нынешний лидер существенно ослабил свою позицию, когда безразлично отреагировал на пандемию коронавируса. Это стало настоящим вызовом за все время его правления.

Помимо роста недовольства общества падением уровня жизни, отсутствие реформ также оттолкнуло экономических либералов в белорусском политическом истеблишменте — отсюда и президентские кампании бывших «инсайдеров» Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, — цитирует Макдауэлла РИА Новости.

Он также отметил, что политическая база Лукашенко — это граждане Белоруссии, которые хотят сильное и вотчинное государство. Оно должно быть способно защитить их.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, однако эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По стране прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

NEWS.ru писал ранее, что нарушений во время досрочного голосования на выборах президента Белоруссии выявлено не было. Об этом сообщили наблюдатели мониторинговой миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ.