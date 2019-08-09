https://static.news.ru/photo/22153388-bb75-11e9-bc9a-fa163e074e61_660.jpg Фарид Ниязов Фото: Фарид Ниязов/facebook

Суд Киргизии поместил бывшего руководителя администрации президента Фарида Ниязова в СИЗО до 8 октября. Он обвиняется в захвате заложников при штурме дома экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

Бывший чиновник будет находиться под стражей в следственном изоляторе до 8 октября 2019 года, — сообщает 24.kg.

Бывшего президента Киргизии задержали 8 августа в селе Кой-Таш Чуйской области. Операция по задержанию продолжалась почти сутки. Атамбаева подозревают в коррупции. Он, в свою очередь, все обвинения отвергает.

Как ранее писал News.ru, в Бишкеке во время беспорядков задержаны 40 сторонников Атамбаева. Об этом сообщили в ГУВД киргизской столицы.