Экс-депутат Верховной рады назвал способ провести денацификацию Украины Экс-депутат Рады Килинкаров: денацификация Украины будет после капитуляции Киева

Фото: МО Украины

Цель специальной военной операции по денацификации Украины будет выполнена только в случае, если Киев полностью сдастся и Россия получит тотальный контроль над ситуацией в стране, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, эту задачу СВО невозможно достичь через дипломатические каналы.

Денацификация возможна при условии, что Украина капитулирует... Чисто через дипломатические договоренности можно сделать иллюзию денацификации, но, я думаю, она будет крайне неэффективна. Например, [можно] принудить Украину принять законы о запрете тех или иных движений, но это будет чисто формально... Вряд ли эти люди куда-то исчезнуть и перестанут вести свою политическую деятельность, — подчеркнул он.

Килинкаров отметил, что на данном этапе сложно сказать, насколько осуществима полная денацификация Украины. Он предполагает, что это будет недостижимо в краткосрочной перспективе.

Учитывая темпы продвижения ситуации в зоне боевых действий, я пока не вижу коротких путей достижения целей СВО, включая вопрос денацификации, — заключил он.

14 декабря во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что Украина отрицала рост националистических настроений. Однако при этом Киев провозглашает своим национальным героем нациста Степана Бандеру, а высшие представители украинской власти аплодируют людям, участвовавшим в холокосте.

Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщил, что Москва и Киев втайне ведут мирные переговоры по линии высших военачальников. Он рассказал, что диалог двух стран набирает обороты, несмотря на возражения президента Украины Владимира Зеленского и руководства США.