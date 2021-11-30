Экономический коридор к миру: из Москвы ждут решений по Южному Кавказу

Встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении в Москве запланирована на эту неделю. Президент России Владимир Путин после трёхсторонних переговоров на высшем уровне в Сочи уточнил, что её участники подведут итоги и займутся детализацией ключевых проблем урегулирования между Баку и Ереваном. Сочинские переговоры получили высокие оценки как её участников, так и политиков, экспертов, однако в публичном пространстве споры вокруг проблем в отношениях Армении и Азербайджана продолжаются. Есть ли надежда, что московская встреча более детально прояснит спорные вопросы, — в материале NEWS.ru.

В Москве участники обсуждения призваны заняться исключительно экономическими вопросами, но многие наблюдатели считают, что они сегодня важнее политических. И в Баку, и в Ереване признают, что политики обеих стран за 30 лет привыкли взаимодействовать в условиях конфронтации, говорить на языке ультиматумов, а опыта диалога в постконфликтных условиях у них практически нет. Экономистам же найти общий язык проще, и есть надежда, что именно они определят путь к окончательному урегулированию, сближению политиков двух стран.

Встреча президента РФ Путина, премьер-министра Армении Пашиняна и президента Азербайджана Алиева в Сочи Михаил Климентьев/ТАСС

Вице-премьеры России, Азербайджана и Армении, скорее всего, обсудят и примут конкретный экономический план действий на следующий год в русле заявления трёх президентов 10 ноября 2020 года, остановившего боевые действия в Карабахе, отметил в беседе с NEWS.ru политолог, руководитель политического клуба «Южный Кавказ» (г. Баку) Ильгар Велизаде.

Будут обсуждаться бюджеты, схемы, сметы на будущий год. Маршруты сперва надо разблокировать, а потом восстановить. Следом придёт черёд решения вопросов, связанных с перевозками пассажиров и грузов. Для выполнения этой масштабной работы должен быть разработан подробный план, — считает политолог. Ильгар Велизаде азербайджанский политолог азербайджанский политолог

Новый Зангезурский коридор оказался хорошо забытым старым

В Ереване, если судить по заявлениям политиков и экспертов, зачастую на пограничные и экономические вопросы смотрят через призму политических. Это объясняется общей наэлектризованностью: протестными выступлениями, резкими выпадами оппозиции против премьер-министра Никола Пашиняна. Политический обозреватель информационно-аналитического центра VERELQ (г. Ереван) Айк Халатян предположил в беседе с NEWS.ru, что вице-премьеры сосредоточатся в Москве на решении двух ключевых для региона вопросов, не избавленных от политики: вариантах открытия транспортного сообщения и делимитации границ.

Не исключаю, что процесс делимитации границы начнётся в Тавушской, Гегаркунинкской, Сюникской областях [если говорить об армянской стороне границы] с размещением вдоль границы российских пограничников, военнослужащих. Возможно, работа будет идти без подписания полноценного договора, предусматривающего окончательное определение вопроса статуса Нагорного Карабаха. Иначе это было бы проблематично для Армении и России. В свою очередь Азербайджан тоже не подпишет договор, если в нём не будет четко отражён этот вопрос, — считает эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Строительство дороги из западных областей Азербайджана в Нахичеванскую автономию, получившей название Зангезурский коридор, по-прежнему вызывает у армянских политиков неприятие. Предлагая вернуться к схеме советских дорог в регионе, сторонники этого варианта не учитывают, что она удовлетворяла экономические и миграционные потребности тридцатилетней давности. Развитие региона, которое непременно активизируется в постконфликтное время, потребует строительства новых объектов, убеждают экономисты. Но в Ереване всё же пока предпочитают говорить не о строительстве новой дороги, а о разблокировании старых.

В беседе с NEWS.ru депутат парламента Армении от партии «Гражданский договор» Гурген Арсенян выразил уверенность, что и этот вариант выгоден всему региону, в том числе Азербайджану.

Мы считаем, что между Арменией и Азербайджаном уже существуют заброшенные автомобильные и железные дороги, которые надо восстановить. Армения при этом варианте получит выход в Россию через Азербайджан. Более того, благодаря этому у Баку и Еревана появится доступ в Иран через станцию Джульфа [расположена в азербайджанской части города Джульфа, недалеко от государственной границы Азербайджана с Ираном] и дальше до Персидского залива, что даст огромное стратегическое преимущество всему региону, — заявил собеседник. Гурген Арсенян депутат парламента Армении депутат парламента Армении

Арсенян убеждён, что осуществление проекта разблокирования прежних дорог снимет напряжение в регионе, позволит Армении соблюсти принцип суверенитета над своей территорией, но Ереван категорически не приемлет статуса экстерриториальности, о котором часто говорят в Баку, обсуждая Зангезурский коридор. Депутат армянского парламента не исключил, что заявления Азербайджана о транспортных коридорах звучат лишь ради политического эффекта после «военного результата в ноябре 2020 года».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничиваться лишь разблокированием старых дорог в регионе Азербайджан не намерен, но не по политическим причинам. С мнением армянских политологов не согласился директор Центра стратегических исследований при президенте Азербайджанской Республики Фархад Мамедов. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул нелогичность этого варианта, прежде всего с точки зрения экономической географии.

Попасть из Баку в Нахичевань, если принять вариант Армении, можно будет только через север Армении, немного не доехав до Грузии, то есть окружным путём. Это очень длинный и странный для нас маршрут. Если в Армении поднимут карты советских транспортных артерий на Южном Кавказе, то увидят, что дорога, которую они называют Мегринским коридором, в те времена существовала, более того, находилась в хозяйственном управлении Азербайджанской ССР. Не было тогда смысла 40-километровый участок, проходящий по армянской территории, отдавать на обслуживание Еревану. Другое дело, что потом эту дорогу разобрали на металлолом, но маршрут вдоль реки Араз оправдан во всех смыслах, — отметил политолог.

В Баку напомнили: согласно заявлению трёх президентов от 10 ноября прошлого года, контроль за транспортным коридором через Сюникскую область возлагается на погранвойска ФСБ России, что выгодно в большей степени Армении.

Ереван видит в коридорах политические замыслы Баку

Баку будет трудно убедить Москву и Ереван в необходимости строительства транспортного коридора через юг Сюникской области Армении «с особым статусом», считает придерживающийся другой точки зрения Айк Халатян. По его мнению, Баку пытается получить максимум.

То, что в Баку понимают под созданием коридора, в Москве и Ереване называют разблокированием старых и строительством новых дорог, но без особых режимов — каждая страна контролирует свою территорию в полной мере. Сомневаюсь, что иной вариант будет выгоден Москве, которая, полагаю, будет добиваться от сторон компромисса. Судя по трёхстороннему заявлению в Сочи, лидеры Армении и Азербайджана согласились с этим, — заключил Халатян.

Экономический диалог будет эффективным только тогда, когда не наталкивается на политические перегородки. С этим соглашаются многие эксперты из стран — участниц южнокавказского урегулирования. Руководитель политического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде призывает политиков и экспертов из соседней страны не зацикливаться на терминах «коридор» и «особый статус», он считает, что в Армении исказили эти понятия. Политолог привёл в пример проект Международного транспортного коридора «Север — Юг» , включающего в себя сеть железнодорожных, автомобильных, водных и воздушных транспортных артерий между Россией, Азербайджаном и Ираном.

Там есть определённые условия прохождения грузов, регламент движения, тарифов и так далее. Это и есть особый статус МТК. У Армении нет опыта участия в таких проектах, поэтому там путаются в терминах, политизируют вопрос. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России — это есть особый статус. И вообще, эта дорога, которая свяжет западные районы Азербайджана с Нахичеванской республикой через юг Армении, отдана РЖД в концессионное управление на 30 лет, все работы будут выполнять россияне. Что это, как не особый статус, чем он опасен для Армении? Почему они тогда подписали соглашение с РЖД? Опасения, что Азербайджан вдруг завладеет этой территорией, алогичны, — сказал политолог.

Ильгар Велизаде напомнил, что этот транспортный проект пройдёт в непосредственной близости от иранской границы, которую охраняют российские военные. Это означает, что они несут полную ответственность за безопасность территории, примыкающей к коридору.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономика Южного Кавказа в целом сильно пострадала от десятилетий противостояния между Армений и Азербайджаном. Наверстать упущенное можно с помощью больших финансов и конкретных проектов. Если в регионе есть страна, предлагающая всё это, упускать такой шанс нельзя. От азербайджанских проектов выгоду могут получить все страны региона. России такое развитие событий выгодно — ей нужна стабильность вблизи Северного Кавказа, поскольку процессы здесь взаимозависимы, связи между людьми строились веками. С другой стороны, Армения опасается слишком резких шагов своего соседа, боясь потерять и часть суверенитета, и территорию. Поэтому в мирном урегулировании важна роль Москвы — союзницы Еревана по ОДКБ и гаранта его интересов в регионе. Западные страны не обладают таким влиянием на весь Южный Кавказ, как Россия.

Экономические выгоды, которые будут обсуждаться на трёхсторонней встрече вице-премьеров России, Азербайджана и Армении в Москве, должны возобладать над политическими опасениями. Выражая такую надежду, наблюдатели напоминают, что ключевые вопросы урегулирования прописаны в заявлении президентов трёх стран от 10 ноября прошлого года. Его положения устроили все стороны конфликта, прежде всего благодаря политическим и экономическим выгодам.