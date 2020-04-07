Два самолёта с гуманитарной помощью будут направлены из РФ в Армению

Два российских самолёта доставят в Армению медицинские принадлежности для борьбы с COVID-19,
В Минздраве республики отметили, что ранее Ереван попросил Москву о предоставлении 10 тысяч тестов на коронавирус. На сегодняшний день Армения уже получила три тысячи тестов.
В стране выявлено более 850 случаев заражения COVID-19. Восемь инфицированных скончались. На территории республики действует режим чрезвычайного положения.
В мире количество случаев заражения коронавирусом составляет 1,3 млн человек. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели примерно 284 тысячи.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,4 тысячи случаев заражения. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человека, умерли 58.
Как писал NEWS.ru, Россия до конца весны отправит в страны СНГ более трёх тысяч тест-наборов для проверки на коронавирус. Каждый из них позволяет сделать до 100 исследований.
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