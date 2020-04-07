Два самолёта с гуманитарной помощью будут направлены из РФ в Армению

https://static.news.ru/photo/7c4b2518-78c8-11ea-8bcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Два российских самолёта доставят в Армению медицинские принадлежности для борьбы с COVID-19, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на собственные источники. Подробностей, касающихся груза, пока нет.

В Минздраве республики отметили, что ранее Ереван попросил Москву о предоставлении 10 тысяч тестов на коронавирус. На сегодняшний день Армения уже получила три тысячи тестов.

В стране выявлено более 850 случаев заражения COVID-19. Восемь инфицированных скончались. На территории республики действует режим чрезвычайного положения.

В мире количество случаев заражения коронавирусом составляет 1,3 млн человек. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели примерно 284 тысячи.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,4 тысячи случаев заражения. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человека, умерли 58.

Как писал NEWS.ru, Россия до конца весны отправит в страны СНГ более трёх тысяч тест-наборов для проверки на коронавирус. Каждый из них позволяет сделать до 100 исследований.