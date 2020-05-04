Додон: в Кишиневе 9 мая пройдут все мероприятия, кроме «Бессмертного полка»

https://static.news.ru/photo/07a1075c-8e01-11ea-8cb0-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон (в центре) Фото: prm.md

Все праздничные мероприятия, посвящённые торжествам ко Дню Победы, состоятся в молдавской столице. Исключением станет только акция «Бессмертный полк». Об этом сообщил президент Молдавии Игорь Додон.

Учитывая пандемию, это дополнительные риски, мы приняли решение, что будем проводить абсолютно все мероприятия, за исключением «Бессмертного полка», — цитирует Додона «Интерфакс — Запад».

Во время видеоконференции с белорусским лидером Александром Лукашенко Додон пояснил, что в стране парад на 9 мая обычно не проводится. Президент Молдавии пояснил, что «у нас таких серьезных своих Вооруженных Сил нет. Не развивали мы в последнее время». Но, продолжил Додон, «Бессмертный полк» проходит каждый год.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что парад Победы не повлияет на здоровье людей.