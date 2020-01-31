https://static.news.ru/photo/807f3e9e-442f-11ea-a206-fa163e074e61_660.jpg Фото: MzrNPZ/facebook.com

Мозырский НПЗ имеет необходимое для переработки нефти сырьё и готов работать с альтернативными источниками полезного ископаемого, рассказал генеральный директор организации Виталий Павлов.

По его словам, у завода есть опыт работы с азербайджанской, венесуэльской и иранской нефтью, передаёт БелТа.

В настоящее время завод обеспечен необходимым количеством сырья и сырьевых компонентов. Мы работаем в оптимальном технологическом режиме, — подчеркнул он.

Руководитель НПЗ отметил, что предприятие сейчас выпускает весь ассортимент продукции, соответствующей международным стандартам.

Как писал NEWS.ru, Белоруссия не получает российскую нефть с начала 2020 года из-за того, что «Белнефтехим» не договорился о цене с поставщиками из России. Президент Александр Лукашенко обвинил российскую сторону в давлении на страну и пообещал найти нового продавца углеводородов.