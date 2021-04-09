Десятки жителей Бишкека вышли на акцию против результатов выборов

https://static.news.ru/photo/37f2766a-9afe-11eb-a2a5-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Несколько десятков человек устроили акцию протеста у здания ЦИК Киргизии. Они недовольны результатами выборов в городской совет (кенеш) Бишкека.

Активисты — сторонники партий, результат которых на выборах оказался слишком мал. Среди них представители Социалистической партии, движения «Реформа», партии социал-демократов, Партии коммунистов Киргизии и некоторых других политических сил, передаёт РИА Новости.

Протестующие заявляют, что их голоса украли и требуют пересмотреть результаты выборов.

Местная милиция взяла здание Центризбиркома под усиленную охрану.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии страны Нуржан Шайлдабекова рассказала, что выборы парламент Киргизии должны состояться после конституционной реформы в стране. По её словам, примерный срок проведения выборов — осень.

Накануне Центризбирком Киргизии подсчитал 50,26% голосов на референдуме по изменению конституции. После подсчёта более половины бюллетеней власти насчитали 76,72% голосов «за».

4 октября в Бишкеке прошли парламентские выборы, после которых недовольные результатами граждане вышли на митинги, протесты переросли в беспорядки. Они продолжались несколько дней. После этого власти отменили итоги голосования, 15 октября Жээнбеков ушёл с поста главы государства. Временно исполнять обязанности президента стал освобождённый из заключения во время беспорядков экс-депутат партии «Ата-Журт» Садыр Жапаров. Позже он победил на досрочных президентских выборах в стране, набрав 79% голосов.