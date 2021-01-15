Центризбирком Киргизии опубликовал официальные итоги выборов

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Центральная избирательная комиссия Киргизии обнародовала официальные итоги президентских выборов. Уверенную победу, как и сообщалось ранее, одержал Садыр Жапаров.

По итогам подсчёта 100% бюллетеней установлено, что Жапарова поддержало 79,23% избирателей. За него проголосовало свыше 1,1 млн человек. Второе место занял Адахан Мадумаров, набравший 95 тысяч голосов — 8,8%.

В минувшее воскресенье состоялись не только президентские выборы, но и референдум по определению формы правления в стране. Более 1,1 млн граждан поддержали усиление института президента. Около 152 человек считают, что необходимо перейти на парламентскую форму правления. И ещё 62 тысячи высказались против всех форм. Общая явка на выборах и референдуме составила чуть менее 40%.

Пост президента Киргизии стал вакантным после того, как осенью Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне беспорядков в Бишкеке. Протестные настроения у граждан возникли в связи с парламентскими выборами, куда попали проправительственные партии, а ещё 14 фракций не смогли пройти порог в 7%.

В итоге была проведена поправка о снижении порога до 3%, состоялись повторные выборы. А бывший премьер-министр страны Садыр Жапаров стал исполняющим обязанности президента. Позднее он снял с себя эти полномочия, чтобы участвовать в президентских выборах — согласно законодательству республики, и.о. главы государства не имеет права баллотироваться.

Как ранее писал NEWS.ru, Жапаров сообщил, что Россия продолжит оставаться стратегическим партнёром республики. По его словам, РФ для Киргизии является не просто стратегическим союзником и партнёром, две страны связывает очень давняя история.