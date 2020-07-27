Бывшего замглавы Совбеза Белоруссии приговорили к 12 годам колонии

https://static.news.ru/photo/25d4339e-cff0-11ea-b9da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрей Втюрин приговорён к 12 годам колонии усиленного режима по делу о коррупции при поставках в страну телекоммуникационного оборудования.

Экс-чиновнику вменялось незаконное получение около $190 тысяч и подстрекательство к даче взятки. Обвинение настаивало на лишении свободы на 14 лет, отмечая, что фактически Втюрин свою вину в указанных преступления не признал, хотя и заявил о своей виновности в ходе суда, сообщает РИА Новости.

Всего в деле 16 фигурантов, из которых 12 находятся под арестом. У них изъято более $1,65 млн, €62 тысячи и более килограмма золота. Несколько обвиняемых сотрудничали со следствием, выдали полученное незаконным путём имущество и изобличили других соучастников.

В число фигурантов дела входят двое граждан России. Как ранее писал NEWS.ru, Верховный суд Белоруссии приговорил их к двум годам лишения свободы. Однако они были освобождены прямо в зале суда, поскольку из-за амнистии по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне им сократили срок наказания на год, а также учли время пребывания под стражей. Россияне были задержаны в апреле 2019 года после дачи взятки Втюрину.