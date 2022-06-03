Поздно слить «Боржоми»: работники бастующего завода грозят дойти до Тбилиси Как проблемы компании, связанные с акционерами из РФ, привели к массовым протестам в Грузии

Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости

Массовая забастовка работников заводов по розливу минеральной воды «Боржоми» продолжается с 31 мая. В первый протестный день в ней приняли участие, по сообщениям СМИ, 800 человек. 2 июня информационные агентства сообщили о 400 бастующих. Сотрудники заводов требуют вернуть уволенных месяц назад коллег, заключить с работниками долгосрочные контракты, выплатить деньги за вынужденный простой, увеличить зарплаты на 25%, лишить должностей руководителей, участвующих в запугивании персонала. Протестующие провели акцию у администрации Боржомского муниципалитета и пообещали продолжить её на будущей неделе у правительственной канцелярии в Тбилиси. NEWS.ru узнал, что в грузинских протестах обнаружился «русский след».

«Вода свободы» пошла не в то горло

Серьёзные проблемы у заводов «Боржоми» начались ещё в марте, когда в некоторых странах Европы отказались от реализации этой воды. А ведь в 2006 году, когда ввоз «Боржоми» в Россию был запрещён, эту марку стали называть в ЕС «водой свободы». Между тем в Литве в прошлом месяце и вовсе заморозили активы одной из компании-«дочек» IDS Borjomi Europe. Европейские торговые партнёры IDS Borjomi International выяснили, что ею владеет российский консорциум «Альфа-групп», одним из крупнейших акционеров которого является Михаил Фридман, попавший под санкции ЕС ещё в феврале нынешнего года. Забастовки стали следствием этих проблем.

Компания IDS Borjomi International, владеющая заводами «Боржоми», практически прекратила розлив знаменитой минералки с 29 апреля. Свое решение она объяснила перебоями, вызванными последствиями антироссийских санкций. Компания выпустила обращение, признав, что ситуация на основных рынках сбыта усугубилась ограниченным доступом к банковским счетам. Из-за этого она лишилась возможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами.

На заводах «Боржоми» в Грузии работникам урезали зарплаты и сократили 50 человек. Коллектив объявил о забастовке, к которой присоединился профсоюз работников аграрного хозяйства, торговли и промышленности Грузии. Оппозиция в лице «Единого национального движения» тоже не упустила шанса обвинить грузинское правительство в заигрывание с «российским бизнесом». Первая акция протеста сотрудников грузинских заводов прошла еще 18 мая. Протестующие заблокировали въезды на территорию завода, а на следующий день при поддержке профсоюзов провели в Боржоми протестное шествие. С каждым днем оно набирает обороты.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Троянский конь в бутылке

«Альфа-Групп» принадлежит 55,8% акций IDS Borjomi International — у консорциума контрольный пакет. Остальные акции находятся у миноритариев, в том числе у семьи покойного грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили. Общая стоимость предприятий, работающих в Грузии и на Украине, составляет $1,2 млрд. Выбраться из санкционной паутины поможет изменение структуры акционеров.

Схема была выбрана с помощью правительства Грузии. По сообщениям СМИ, IDS Borjomi International предложила передать государству всю долю «Альфа-Групп».

После переговоров с властями компания [«Альфа-Групп»] официально предложила безвозмездно передать свою долю правительству Грузии. Этот шаг позволит ему участвовать в управлении международной компанией, — говорится в заявлении компании, которое в средине мая распространил грузинский «Первый канал».

Как сообщила пресс-служба грузинского правительства, премьер-министр Ираклий Гарибашвили поручил провести в кратчайшие сроки передачу активов государству.

Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

По мнению представителей DS Borjomi International, этот шаг позволит наладить производство и сохранить все рабочие места.

Наш пакет снизится до неконтрольного. Уверены, что в сложившейся ситуации это единственно правильное решение, которое поможет группе восстановить работу заводов в Грузии и сохранить лидирующие позиции на рынке минеральных вод и напитков во всех регионах присутствия, — заявил журналистам представитель акционеров «Альфа-Групп» в совете директоров IDS Borjomi International Элхан Алназаров.

Но тут к проблеме активно подключилась грузинская оппозиция. Более всего её волновал вопрос, на каких условиях российских консорциум делает столь дорогостоящий подарок Грузии. Не скрывается ли за этим схема ухода от антироссийских санкций? Тема участия в нелегальных антисанкционных схемах в пользу России — больной вопрос для прозападных грузинских политиков. Основанная Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» призывает власти Грузии присоединиться к санкциям против РФ, участие в их обходе она и вовсе приравнивает к «национальному предательству».

Министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили, выступая в парламенте, уверял депутатов, что передача акций правительству не будет временной. По словам министра, страна не задействована в схеме обхода антироссийских санкций, она только спасает компанию и выводит из-под контроля «подсанкционных лиц».

Лидер оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе предложил государству не брать акции компании «Боржоми» в качестве подарка у «Альфа-Групп», а выкупить, чтобы затем продать их гражданам Грузии через Тбилисскую фондовую биржу. Правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» такое предложение пришлось не по душе. Её представители выступили в грузинских СМИ, раскритиковав Хазарадзе. Они напомнили, что именно лидеры партии «Лело» основали в середине 1990-х годов компанию IDS Borjomi, после чего они же якобы приложили усилия, чтобы в 2013-м компания перешла к российской группе. Хазарадзе публично обвинил своих оппонентов во лжи, подчеркнув, что «Альфа-Групп» получила контрольный пакет благодаря не ему, а Бадри Патаркацишвили — влиятельному грузинскому олигарху и партнёру Бориса Березовского.

Фото: shutterstock

Депутат парламента от «Единого национального движения» Роман Гоциридзе предположил, что правительству будут переданы лишь 11% акций, после чего доля российской компании опустится до 49% и она лишится контрольного пакета. В грузинских СМИ называют сумму, на которую правительству намерена сделать «подарок» российская компания — около $100 млн.

Россия как предлог

История с «Боржоми» лишний раз доказывает, что любая тема, связанная с Россией, приобретает в Грузии политизированный характер, отметил в беседе с NEWS.ru тбилисский политолог Арчил Сихарулидзе.

На протяжении многих лет вода «Боржоми» принадлежала российскому консорциуму, но никто на это не обращал внимания. Когда же политики осознали, что «российскую карту» можно разыгрывать в политических целях, то активно принялись использовать ее друг против друга. Оппозиция пытается использовать этот фактор, чтобы обвинить правительство в пророссийскости. Хотя продажа компании «Боржоми» российскому консорциуму произошла именно во время президентства Михаила Саакашвили — лидера ныне оппозиционного «Единого национального движения». Арчил Сихарулидзе грузинский политолог

Фото: Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости Источник с теплой минеральной водой «Боржоми» в городе Боржоми в Грузии

Пока политики играют в свои игры вокруг «Боржоми», работники заводов заявляют о решимости бастовать до полного выполнения их требований. Минеральная вода продолжает поступать как минимум в грузинскую торговую сеть, об этом NEWS.ru сегодня сообщили собеседники в Тбилиси. Но руководство заводов не скрывает, что они работают далеко не на полную мощь, увеличивая убытки компании. А один из российских туристов, который прилетел в эти в грузинскую столицу, признался NEWS.ru, что знаменитая минералка ему на глаза пока не попадалась.