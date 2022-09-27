Большой исход: как осваиваются на новых местах те, кто экстренно покинул РФ Бежавшие из страны от частичной мобилизации жители РФ обнаружили хорошее к себе отношение в соседних странах

Фото: NEWS.ru

Кремль заявил, что не располагает точными данными о числе покинувших РФ мужчин после начала частичной мобилизации. По неофициальным данным, речь может идти о более чем 260 тысячах человек. Казахские власти сегодня сообщили, что в их страну с 21 сентября въехали 98 тысяч россиян. А МВД Грузии 27 сентября обнародовало официальные данные о количестве россиян, въехавших в страну: за 10 дней въехали 78 742 человека, выехали — 51 643, остались на территории Грузии 27 099 граждан РФ. Немало российских эмигрантов уже находятся в других странах Центральной Азии, Турции, Азербайджане, Армении, Монголии, не говоря о более дальнем зарубежье. NEWS.ru обратился к нескольким россиянам, уехавшим в соседние страны. Через их рассказы красной нитью проходит мысль о том, что жить им приходится одним днём, никаких планов на будущее строить они не могут, а чем будут заниматься на чужбине, чтобы прокормить себя и близких, имеют довольно расплывчатое представление

Грузия не знает границ в гостеприимстве

При выборе страны, судя по рассказам собеседников NEWS.ru, главную роль для них играли опыт прежних поездок и наличие знакомых людей, готовых протянуть руку помощи в трудное время. Преимущественно выбор ложился на приграничные страны, кроме Белоруссии, тесно связанной с Россией, и весьма неприязненно настроенных государств Балтии. В Белоруссию отправляются сейчас лишь немногие россияне, имеющие там родственников, в страны Балтии и Финляндию въезд россиянам фактически закрыт.

Грузия и Казахстан приняли на себя основную нагрузку по принятию волны новых эмигрантов из России. Тем более, туда уже выехали очень много россиян весной, в самом начале спецоперации. Тех беженцев, например, в Грузии называют «февралистами», а нынешних — «сентябристами». Последние бежали из России спонтанно, не раздумывая, тогда как первым можно было это сделать в более спокойном режиме, поскольку их не торопила вероятность получения повестки из военкомата.

Москвич Станислав рассказал NEWS.ru, что принял решение улететь с другом в Тбилиси 21 сентября, прослушав сообщение о начале частичной мобилизации:

С утра мы начали искать билеты во Владикавказ, Нальчик, Минеральные Воды. Но их уже почти не было, или они стоили огромных денег. Единственным оптимальным вариантом оказался рейс в Грозный, откуда доехали до Владикавказа на такси (между городами 115 километров). От Владикавказа до пограничной зоны добирались на загодя заказанном такси, но доехать у него до границы не получилось, около 8 километров мы шли пешком. Но в целом границу миновали без проблем, особо никаких вопросов не задавали, и потом спокойно доехали до Тбилиси.

Фото: NEWS.ru

По словам Станислава, квартиру удалось снять через агрегатор Airbnb, предлагающий варианты на любой карман. Но тут друзьям повезло, что у них оказалась карточка иностранного банка, поскольку картой платёжной системы «Мир» на этой онлайн-площадке оплачивать нельзя.

Мы можем строить только планы на самое ближайшее будущее, — продолжил Станислав. — Скоро приедут наши другие знакомые, мой друг съедет к ним, а я поеду дальше в Стамбул, хотя цены на авиаперелёты растут на глазах: дней пять назад билет в Стамбул стоил 7 тысяч рублей, сегодня — уже 30 тысяч. Но всё равно поеду, буду заниматься получением ВНЖ или в Турции, или в Азербайджане. Надо искать работу. А там посмотрим: Эмираты, Европа, Америка... Но горизонт планирования небольшой, трудно загадывать. Пока нас ещё много связывает с Россией.

Москвич Вячеслав рассказал NEWS.ru, как он добирался в эти дни до Тбилиси, где его уже ждали знакомые, они помогли отыскать временное жильё:

25 сентября вылетел в Магас, поскольку билеты во Владикавказ выросли в цене неимоверно. Из Магаса за тысячу рублей с человека таксисты отвозят на автовокзал Владикавказа. Отсюда уже местные за пять тысяч рублей [около 20 километров] везут к концу очереди на пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс», в тот день это было в 16 километрах от границы. Мы пошли пешком. Движение по дороге — сплошной хаос, особенно у самого пункта пропуска. В воскресенье пешеходов через границу ещё не пускали. Услуга переехать через российский шлагбаум в нейтральную зону на дежуривших здесь автомобилях стоила 30 тысяч рублей с человека. Через грузинский пункт пропуска можно переходить и пешком. Никаких вопросов российские пограничники нам не задавали, проверили документы, поставили штамп — и вперёд. На грузинском пункте пропуска есть порядок: все пассажиры должны пройти на погранконтроль в здание. Но людей было очень много, мы стояли на улице ночью четыре часа, замерзли — всё-таки узкое горное ущелье. Но пропустили всех, кроме одного пьяного человека. Со мной в очереди стоял парень, который, чтобы миновать российский пункт пропуска, купил перед границей старый велосипед за 30 тысяч рублей. Перейдя границу, просто бросил его. Не исключаю, что этот велосипед вновь вернули на российскую территорию, чтобы в тот же день вновь продать очередному эмигранту.

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Как признался Вячеслав, приятно было встретить в Тбилиси радушное отношение людей. Только они ступили на тбилисский асфальт, ещё стояли у подъезда в ожидании хозяина арендуемой квартиры, как увидели пожилую женщину, которая, проходя мимо, сказала на русском языке радостно: «Молодцы, что приехали!» Люди старшего поколения говорят в Тбилиси на русском неплохо, молодёжь — уже в основном на английском языке, при этом многие на очень хорошем.

Как сообщают СМИ 27 сентября, поток россиян на российско-грузинской границе только увеличивается. Людей стимулируют на выезд из страны и многочисленные сообщения о перегибах в ходе частичной мобилизации. В чате «Верхний Ларс» в Telegram покидающие страну люди делятся опытом по переходу границы, задают друг другу уточняющие вопросы в невероятном скоростном режиме — несколько сообщений за секунду. Многие их них полны отчаяния и растерянности.

Я нахожусь в пробке у «Верхнего Ларса», в сторону Грузии. Состояние критическое, стоят женщины и дети, солнце жарит, а воды и еды нет у многих. Бензин на исходе. Мы стоим в пробке, хотя проезжают без проблем машины из разных регионов. Их тут называют «платниками», местные их сопровождают до границы за деньги. Обычные люди стоят и ждут. Нам нужна помощь! На несколько тысяч машин, несколько тысяч велосипедистов, несколько тысяч пешеходов в пределах 20 км нет воды, тем более горячей, мало еды, нет туалетов и где можно умыться, люди тут стоят по четверо суток. За час проехали 200 метров, — пишет Василий.

Сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил по местному ТВ о развертывании мобилизационного пункта на пункте пропуска «Верхний Ларс». Глава уточнил, что опергруппа органов власти и военкомата будет вручать повестки только жителям Северной Осетии, которые подлежат частичной мобилизации и планируют пересечь границу.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Поток трудовых мигрантов повернулся в обратную сторону

В Киргизии трепетно относятся к российским туристам, которые приезжают сюда на отдых, чтобы потратить деньги, но никто не ждал такой массы людей на неопределённый срок, отметил в беседе с NEWS.ru эксперт по Центральной Азии Анвар Акматов.

Сколько точно россиян прибыли с 21 сентября в Киргизию, сказать сложно, но на улицах Бишкека их немало. Едут они в большинстве своём в столицу, но и здесь работы для них почти нет. Деньги у них, чувствуется, есть, но на сколько их хватит? Кем они будут работать? IT-специалистов, врачей, педагогов здесь хватает. Если потребуются новые, то мало. Идти в таксисты, официанты, посудомойщики? Но им будет трудно без знания киргизского языка. Уже россияне без дела ходят по бишкекским улицам, и по их внешнему виду не скажешь, что они готовы работать на стройке или на земле. Наши-то мигранты едут в Россию именно на рабочие места, не претендуя на офисы, они в основном из сельской местности. Большая масса незанятых и беднеющих россиян ухудшит криминогенную ситуацию в Киргизии. Главные проблемы у россиян-эмигрантов ещё только впереди, — считает собеседник интернет-издания.

Жителям Киргизии, как и Казахстана, очень не нравится, что россияне приезжают сюда на своих автомобилях с георгиевскими ленточками и буквой Z. Происходили уже на этой почве конфликты.

Даже основная масса местных русских не понимает своих соплеменников-эмигрантов, — продолжает Акматов. — Киргизские русские, которые родились и выросли здесь, ментально сильно отличаются от приехавших в эти дни русских из РФ. Эти группы людей не понимают друг друга. Киргизские русские, как я уже сам видел в Бишкеке, делают резкие замечания эмигрантам, ругают их за «неправильное поведение». По моим наблюдениям, местные русские относятся к приехавшим соплеменникам намного жёстче, чем киргизы. Тут надо учитывать, что местные русские очень часто сами живут довольно скромно, не жируют, потому и социальной терпимости у них не очень много. А цены на всё после 21 сентября только начинают расти.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Как легче пробраться в Казахстан

В Казахстан едут во многие города. По официальным данным, в страну уже въехали порядка 98 тысяч россиян, в результате стоимость аренды жилья выросла вдвое-второе. В отелях мест практически нет, а те, что есть, сдаются по выросшим ценам. Политолог Акматов, который часто бывает в Алма-Ате, рассказал NEWS.ru. о ситуации там.

К примеру, я сам, приезжая по служебным делам в Алма-Ату, жил в гостинице «Казахстан» или в хостеле примерно за $15–20. И три дня назад вновь приехал в этот город, обнаружив новые цены в этих же местах — почти $250 в сутки. В частном секторе, по моим данным, некоторые хозяева квартир и домов стали выселять своих квартирантов-казахстанцев, приехавших из других районов страны, потому что им выгоднее иметь дело с более состоятельными россиянами. Если этот процесс примет массовый характер, то ущемлённые казахстанцы вновь могут выйти на протесты. В Алма-Ате за 2-комнатную квартиру теперь просят в месяц $1100–1300, чего никогда не было, — удивляется политолог.

IТ-специалист из Москвы Виктор рассказал NEWS.ru как он добирался в Казахстан в эти дни, дал при этом совет, каким транспортом лучше пересекать границу.

Проще всего сейчас приехать в Казахстан из РФ на автобусе. Рейсов полно из Самары, Челябинска, Новосибирска, Омска. Цены на билеты варьируются от 850 до 1500 рублей. Автобусы в отличие от легковых автомобилей не стоят в очередях на пограничных пунктах пропуска. Отношение пограничников к отъезжающим людям в целом нормальное. Как я понял, через границу можно провести чуть ли не любую сумму наличными. Могут спросить, сколько есть денег, но не проверяют. Понимают, видимо, что люди уезжают не от хорошей жизни, им предстоит выживать. С пристрастием пограничники нас вообще ни о чём не спрашивали. Из автобуса, в котором находились 35 человек, они вывели на дополнительную беседу одного парня, и автобус отправился дальше без него. Мы все, отвечая на вопросы пограничников, говорили, что едем в туристических целях. Один из пограничников даже пошутил: «Как резко возрос туристический интерес к Казахстану!», — рассказал собеседник.

Фото: IMAGO/Sasu Makinen/Global Look Press

Разговаривая с другими россиянами, Виктор понял, что многие из них убежали сюда спонтанно, не думая о завтрашнем дне, не строя никаких планов.

Только один мне ответил, что продумал ближайшее будущее, намерен добираться до Таиланда, — продолжает IT- специалист. — Многие россияне, видимо, в панике уезжая в Казахстан, даже не забронировали по интернету места в отелях, не сняли квартиры. Об этом они начинают думать уже в пути, обзванивая все возможные отели. Появилось и мошенничество с использованием агрегаторов, бронирующих жильё. Уже знаю случаи, когда люди бронировали места по указанному на агрегаторе адресу, но в итоге никакого отеля там не находили. Люди пытались отменить бронь, но уже определённую сумму «за отмену бронирования» с их карточки снимали. С российской банковской картой системы «Мир» в Казахстане чувствуешь себя не вполне уверенно, уже бывали сбои в её обслуживании. Поэтому все стараются получить карту в казахстанских банках системы Visa или MasterCard. А для этого следует получить аналог нашего ИНН. Раньше на такую процедуру уходили сутки, теперь уже больше при длинных очередях.

По словам Виктора, в целом казахстанцы поддерживают «понаехавших» россиян. Например, в Уральске им помогают разместиться волонтёры, здесь их селят даже в местном кинотеатре, местные жители несут еду, горячий чай и кофе. Россияне благодарны и простым людям, и властям Казахстана.

Как рассказал Виктор, россиянам понравились слова президента Касым-Жомарта Токаева о том, что «мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность». Во вторник Токаев анонсировал переговоры с Россией по поводу россиян, убежавшим в Казахстан. Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что будут выдавать только тех россиян, на которых заведут уголовные дела и объявят в розыск за уклонение от частичной мобилизации. В свою очередь Минобороны РФ заявило, что «в рамках частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Казахстана, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию ведомство не направляло, не разрабатывало и не планирует».

Уже во второй половине дня вторника стало известно, что подлежащим призыву гражданам РФ, уезжающим в Казахстан, начали вручать повестки на российско-казахской границе. Неизвестно, делается ли это на всех 34 пограничных пунктах пропуска или только на самых загруженных. Но даже такие сообщения, по прогнозам местных Telegram-каналов, не смогут в ближайшие дни сократить поток выезжающих.